Du changement se profile pour les versions françaises de nombreux jeux à venir, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle pour celle de The Last of Us 3.

En quelques années seulement, The Last of Us s’est imposé comme l’une des licences les plus fortes de PlayStation. Avec seulement deux jeux au compteur, elle cumulait plus de 37 millions d’unités vendues. Un chiffre qui a depuis grimpé avec la série de HBO qui a tout raflé sur son passage et l’arrivée de la version PS5 de TLOU 2. Le succès de la licence a atteint son paroxysme et naturellement Naughty Dog planche déjà sur The Last of Us 3. Cependant une annonce a secoué la sphère vidéoludique hier soir et beaucoup ont estimé que la version française du jeu serait impactée. On vous rassure, ce ne sera pas le cas.

Pas de changement pour la VF de The Last of Us 3

Ashley Johnson campe le rôle d’Ellie depuis une décennie maintenant, mais elle n’est pas la seule. Dans la version française, c’est Adeline Chetail qui donne de sa voix. L’actrice a cependant annoncé ce lundi 12 août 2024 prendre sa retraite pour s’installer au Japon. Une décision qui intervient dans un contexte difficile pour les doubleurs français, menacés par l’intelligence artificielle. « Je vois ma vie défiler. J'ai bientôt 40 ans. Les journées se succèdent. Je n’ai pas le temps. Je ne profite de rien. J'essaye de tout faire en même temps et je ne fais rien très bien », a expliqué l’interprète d'Ellie dans The Last of Us dans une interview avec la chaîne YouTube DVTI. Elle tentera progressivement de devenir influenceuse, mais elle tient à rassurer les fans. Si elle sera obligée de ralentir du niveau du doublage, elle n’arrêtera pas complètement.

L’actrice se dit prête à reprendre du service pour The Last of Us 3 et tout prochain jeu Zelda. «Même si je n'en fais pas mon activité principale, ce sera toujours présent dans mon contenu. Zelda, ça ne s'efface pas. Ellie non plus. Ça fait partie de moi », a-t-elle précisé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos coupées ont tourné en oubliant de mentionner ce passage. Plusieurs fans de ces licences ont alors pensé qu'elle raccrochait définitivement. Qu'ils se rassurent, il n'y a pas de changement en vue pour The Last of Us 3.

Le doublage français menacé

Adeline Chetail souhaite donc continuer à mettre en valeur le doublage français. Un métier qui doit aujourd'hui lutter contre les dérives de l’intelligence artificielle. En mai dernier, plusieurs comédiens comme Donald Reignoux (Spiderman) ou encore Brigitte Lecordier Dragon Ball), ont lancé une pétition pour protéger leur métier et alerter la ministre de la Culture. Elle cumule à ce jour plus de 150 000 signatures.« Si l'intelligence artificielle nous remplace, ce ne sont plus nos voix, des voix humaines, que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix » ont ainsi alerté 40 comédiens, dont les voix de Homer Simpson ou Morgan Freeman.

Source : DVTI