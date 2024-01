The Last of Us 2 vient de s'offrir deux annonces bien différentes, mais qui devrait régaler les fans qui attendent le remaster. Préparez-vous à en savoir plus sur ce deuxième opus.

The Last of Us 2 a sans aucun doute fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie. Néanmoins, peu importe ce qu'on en pense, c'est clairement un jeu qui aura marqué la sphère vidéoludique. Au vu d'un tel succès, et du passé de Naughty Dog, on ne fut pas surpris de voir l'annonce d'un remaster pour la PS5. Ce dernier a d'ailleurs eu droit à une nouvelle annonce qui va sûrement faire plaisir aux fans. Et ce n'est pas tout. Une autre surprise est au rendez-vous.

De nouveaux trophées et un documentaire pour The Last of Us 2

L'une des grosses nouveautés du remaster, c'est le mode roguelite baptisé « No Return ». Ici, le joueur doit survivre le plus longtemps possible à chaque partie, tout en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires. On pourra jouer un total de 10 personnages, avec par exemple Dina, Abby, Jesse ou encore Manny et Yara. Pour l'instant, le studio s'est bien gardé de nous offrir une longue présentation du gameplay. A la place, on a aujourd'hui la liste des nouveaux trophées qui arriveront avec cette version inédite de The Last of Us 2.

Il y en a 13, et ils concernent uniquement le mode No Return. Vous pouvez retrouver la liste ci-dessous, et une petite précision supplémentaire a été apportée par Naughty Dog. Vos trophées obtenus sur la version PS4 de The Last of Us 2 seront transférés sur votre PS5 avec le remaster. En bref, ça vous permet de conserver votre Platine (si vous l'avez bien évidemment). C'est une bonne nouvelle pour certains joueurs, et une manière de faire revenir la communauté sur le jeu. Ceci étant dit, qu'avons-nous d'autre au menu ?

Cette fois, ça ne concerne pas le remaster, mais plutôt TLOU 2 dans sa globalité. Pour cause, un documentaire intitulé « Grounded II : Making The Last of Us Part II » a été annoncé en grande pompe. A l'instar de « Raising Kratos » pour Santa Monica, il reviendra sur le développement de cette suite qui n'a pas été de tout repos. N'oublions pas que le jeu est sorti alors que la pandémie de Covid-19 se préparait à faire rage dans le monde entier. Sans compter les risques pris par la firme vis-à-vis des choix scénaristiques. Si ça vous intéresse, ce sera disponible en même temps qu'une mise à jour qui arrivera peu après le lancement.

La liste des trophées pour le mode No Return

Voici la liste complète des trophées inédits qui vont pouvoir être débloqués en jouant au mode No Return. Ainsi, ça vous donne une idée de ce qu'il faudra faire pour les obtenir, et vous allez voir, ce ne sera pas toujours une tâche aisée. Sachez d'ailleurs qu'ils n'auront aucune influence sur le trophée Platine du remaster de The Last of Us 2. Mais on connaît les complétionnistes, et ça ne va pas les empêcher de tous les avoir.