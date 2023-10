Une énorme surprise pour The Last of Us 2 ? Ca semble encore se confirmer avec une immense bourde d'un employé. La nature du projet va peut-être diviser.

Produire The Last of Us 2 a dû être une décision tout sauf facile à prendre. Certes, The Last of Us a été un énorme succès pour Naughty Dog et PlayStation, mais c'est justement là le problème. Comment faire mieux ou à minima aussi bien lorsque le premier épisode est déjà un chef d'oeuvre. C'était risqué, et même si TLOU 2 ne fait pas tout parfaitement, quel jeu ! Si vous avez été bouleversés par la dernière aventure d'Ellie et Joel, cette découverte devrait vous donner le sourire avant le week-end.

The Last of Us 2 Remastered bientôt sur PS5 ?

Cela fait plusieurs mois qu'une rumeur, pas réellement fondée, circule sur une version Director's Cut de The Last of Us 2. Mais sans preuve tangible, ce bruit de couloir a été vite oublié jusqu'à une déclaration bien plus surprenante. Gustavo Santaolalla, le musicien responsable des merveilleuses musiques des jeux de la licence, a lâché une bombe. D'après lui, il y aura une nouvelle édition de The Last of Us Part II et il aurait même un rôle dedans. Les joueuses et joueurs pourraient rencontrer un avatar virtuel de Santaolalla et lui demander de jouer des morceaux. Il est déjà présent dans l'original, mais là, on pourrait donc interagir avec lui.

L'artiste a t-il confondu avec TLOU 3, qui n'a par ailleurs pas encore été confirmé ? Après cette nouvelle découverte, peut-être pas. Mark Pajarillo, en charge de superviser tous les assets sous-traités, indique sur son profil LinkedIn qu'il a travaillé sur The Last of Us 2 Remastered. Il y fait référence avec ces termes comme le montre notre capture d'écran. Pour le moment, le jeu n'a eu le droit qu'à une mise à jour 60fps sur PS5. Par conséquent, le terme « remasterisé » serait beaucoup trop fort si c'était un simple clin d'oeil à ce patch.

Juste avant de parler de The Last of Us 2: Remastered, on voit qu'il a aussi bossé sur TLOU Part 1. Le remake PlayStation 5 de l'original. C'est peut-être là encore un signe qu'une version plus belle, avec d'autres ajouts, est dans les cartons de Naughty Dog et pourrait sortir plus vite qu'on ne le croit.

Crédits : LinkedIn Mark Pajarillo.

Le multijoueur TLOU Factions plus en danger que jamais

Ce projet, s'il existe bien, sortira t-il vraiment ? C'est difficile à dire car Naughty Dog traverse une mauvaise passe. Environ 25 contractuels, qui avaient donc un contrat temporaire, ont été remerciés du jour au lendemain. Des licenciements qui seraient intrinsèquement liés aux problèmes rencontrés par The Last of Us Factions. Le multijoueur, qui a été repoussé, aurait été évalué par Bungie (Destiny). Et le studio, qui est désormais une entité PlayStation, aurait été franc, peut-être un peu trop même. Selon leurs observations, l'intérêt du jeu sur le long terme n'était pas là. Et ça, ce n'était pas bon pour les affaires de Sony Interactive Entertainment.

The Last of Us Factions fait partie des nombreux jeux service PlayStation en développement. Des titres qui doivent être conçus avec une vision long-termiste, avec pour contrainte d'être en capacité de dégager des revenus réguliers via la monétisation. Mais voilà, depuis les retours de Bungie, le projet serait en pause et Anders Howard s'est fait la malle. Ce dernier avait justement pour mission d'élaborer tout le système économique de TLOU Factions. Sachant que le jeu n'est pas terminé, un tel départ est plus négatif qu'autre chose.