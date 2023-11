D'après de nouvelles informations, Naughty Dog prépare le retour de The Last of Us. L'annonce pourrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochains jours.

Après les trois premiers Uncharted, Nathan Drake a pris un peu de repos pour laisser éclore un chef d'oeuvre : The Last of Us. Un jeu mémorable, encore aujourd'hui, et qui est revenu en 2022 dans le cadre d'un remake PS5. Sa suite, TLOU 2, n'a pas eu le droit au même traitement mais les Dogs ont vraisemblablement un projet secret qui ne l'est plus réellement.

Une annonce TLOU en approche ?

Neil Druckmann l'a reconnu lui-même, The Last of Us 3 sera peut-être l'un des futurs jeux de Naughty Dog. Le scénariste, directeur créatif et vice-président du studio, a écrit les grandes lignes du scénario avec Halley Gross (Westworld). Le prochain jeu du studio ? « En ce qui concerne le prochain jeu de Naughty Dog, je ne peux rien dire. Mon directeur de la communication là-bas va me massacrer. Une décision a été prise. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais nous avons réfléchi à différentes choses et choisi celle qui nous emballait le plus » a déclaré Druckmann dans différentes interviews.

Le futur jeu sera peut-être TLOU 3 ou peut-être que ce sera une toute nouvelle IP. Dans tous les cas, avant cela, les Dogs devraient sortir The Last of Us 2 Remastered sur PS5. À l'origine, c'est Gustavo Santaolalla, le compositeur de la franchise, qui a balancé cette information. D'après ses dires, une « une nouvelle version du jeu » arrive et l'on pourra recroiser son avatar pour lui demander de jouer des musiques in-game. Le mois dernier, l'artiste Mark Pajarillo a mis à jour son profil LinkedIn pour indiquer qu'il avait travaillé sur TLOU Part 1... mais également sur The Last of Us 2 Remastered. Une bourde ? Cette mention ne figure plus sur sa page.

Aujourd'hui, un nouvel indice affirme encore que TLOU 2 Remastered est bien réel. Dans un message sur X, le compte PlayStationSize a tweeté une image du jeu avec la mention PS5 et des icones « alerte » et « confirmé ». Selon eux, Sony a enregistré cette nouvelle version dans la base de données du PlayStation Store.

Crédits : PlayStation.

The Last of Us 2 Remastered PS5 et PC aux Game Awards 2023 ?

Tom Henderson, l'un des rares insiders de confiance, a pu vérifier l'information de son côté. Sony aurait bien commencé à préparer le terrain pour cette nouvelle version de The Last of Us 2. Un remaster ? Pourquoi faire ? Beaucoup se posent en effet cette question étant donné que le jeu est juste à tomber par terre dans sa mouture PlayStation 4, encore aujourd'hui.

Le jeu n'a pas de version native PS5, mais un patch de performance gratuit est disponible depuis plusieurs mois. Le principal intérêt étant de pouvoir jouer en 60fps. « Une fois le patch 1.08 pour The Last of Us Part II installé sur PS5, vous trouverez une option dans Affichage qui vous permettra de paramétrer la fréquence d’images cible à 30 ou 60 FPS. Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus ».

Outre l'interactivité avec Gustavo Santaolalla, que pourrait contenir The Last of Us 2 Remastered PS5 ? Des améliorations graphiques bien plus poussées, et peut-être encore plus de contenus. Comme pour chaque titre, des scènes et passages contenu a été coupés en cours de route. Des coupes souvent volontaires pour supprimer quelque chose qui ne fonctionne pas par exemple. Naughty Dog pourrait alors peut-être rallonger des séquences ou finalement revenir sur certaines décisions en incorporant des idées abandonnées. Mais l'autre but d'une ressortie, ce serait aussi de proposer une version PC. The Last of Us Part 1 est disponible sur Steam et l'Epic Games Store, mais pas sa suite.

Rendez-vous aux Game Awards 2023 avec une performance de Santaolalla ? Ca aurait plus d'allure qu'un simple billet sur le PS Blog, non ?