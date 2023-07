The Last of Us 2 n'a pas dit son dernier mot. Naughty Dog n'en a pas fini avec son jeu, désormais culte, et il nous réserve visiblement une énorme surprise.

Véritable monument de la scène vidéoludique, The Last of Us 2 a très clairement marqué l'histoire du jeu vidéo, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Dans un premier temps, c'est son succès, incontestable, et la qualité folle de sa proposition que l'on retiendra. Chef-d'œuvre pour beaucoup, TLOU 2 est un excellent cru, une leçon de mise en scène et d'écriture. Mais le jeu a également fait beaucoup parler de lui à cause des (fausses) polémiques qui lui sont tombées dessus, pointant du doigt des choix concernant l'écriture de certains personnages ou des séquences qui n'ont visiblement pas plu. Le jeu a également été épinglé pour sa violence, parfois extrême. Dans tous les cas, The Last of Us Part 2 n'a pas laissé indifférent et a su devenir un jeu marquant à plus d'un titre. Et si on vous disait qu'il n'avait pas encore fini de nous bousculer ?

Un teasing qui met la bave aux lèvres !

Oui, après The Last of Us Part 1, remake du premier opus, Naughty Dog préparerait un traitement similaire pour son épisode 2. Il semblerait qu'une nouvelle version du jeu, remake ou remaster, soit en préparation chez les Dogs. Et l'information a de quoi faire saliver puisqu'elle nous vient de quelqu'un d'extrêmement proche du dossier : Gustavo Santaolalla, le musicien derrière l'OST magistrale des deux jeux.

Dans une interview espagnole, l'homme a littéralement teasé l'arrivée d'une nouvelle version de TLOU Part 2. S'il ne nous donne aucun autre détail concernant cette nouvelle, il a tout de même fait une déclaration assez hallucinante. L'artiste affirme en effet que dans « une nouvelle version du jeu », on pourra directement interagir avec son personnage dans le jeu pour lui demander de jouer des morceaux. Le musicien est en effet visible au début du jeu, assis dans la rue un instrument à la main et accompagné d'un chien qui vient voir Ellie lorsqu'elle s'approche. Mais l'interaction n'allait jusqu'ici pas plus loin. Gustavo termine son intervention en signalant qu'il ne peu pas en dire plus pour le moment. C'est déjà pas mal à vrai dire.

The Last of us 2 remaster, remake ou simple portage PC ?

The Last of Us Part 2 remake (entendu une refonte graphique intégrale) ou remaster ( un affinage graphique et une vrai optimisation PS5) pourrait donc être une réalité. Il y a même peu de doute finalement à moins que cette fameuse nouvelle version ne soit qu'un portage sur PC. En espérant que ce dernier s'en sorte mieux que TLOU Part 1, véritable désastre à sa sortie sur PC. Quoi qu'il en soit, quelque chose se prépare et l'on devrait en apprendre plus prochainement. Officiellement, ou non. Décidément, entre The Last of Us 3 et Factions, le jeu multijoueur qui a pris du retard, le studio ne chôme pas.

Un remaster de TLOU 2 et/ou un portage PC ça vous parle ?