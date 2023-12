Le remaster de The Last of Us 2 a donné de ses nouvelles à l'occasion d'un trailer qui nous a offert des informations croustillantes. Les nouveautés de cette version sont décidément prometteuses.

La franchise The Last of Us est l'une des plus grosses cartouches de Naughty Dog. En 2013, le studio a bouleversé la sphère vidéoludique avec une aventure poignante se déroulant dans un monde post-apo. En 2020, la suite a débarqué, et même si elle n'a pas forcément été au goût de tout le monde, ce fut un franc succès. Contre toute attente, un remaster de ce deuxième opus a été annoncé il y quelques semaines. Et l'une des grandes nouveautés qui sera apportée par ce dernier vient d'être présentée dans un beau trailer.

Un mode roguelite prometteur pour The Last of Us 2 PS5

On le sait, The Last of Us 2 Remastered PS5 proposera un mode roguelite baptisé « No Return ». Si vous n'êtes pas familier avec le genre, le concept est ici appliqué d'une manière plutôt simple. Le joueur doit survivre le plus longtemps possible à chaque partie, tout en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires. La bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu plus d'informations à son sujet grâce à un nouveau trailer dévoilé par le studio. Vous allez voir, ça promet de belles parties endiablées.

Cette bande-annonce inédite nous permet de faire quelques constats. Tout d'abord, de nombreux personnages ont été confirmés pour le mode du remaster de The Last of Us 2. Jusqu'ici, on savait que Lev, Dina, Jesse et Tommy allaient être jouables. Ces nouvelles images nous montrent qu'il y aura également Abby, Ellie, Mel, Manny ou encore Yara. Il y en aura visiblement un total de 10 qu'on pourra customiser et utiliser sur des cartes diverses et variées extraites de l'aventure principale. On pense notamment à Jackson ou au terrible sous-sol de l'hôpital. Pour rappel, un récent leak suggérait qu'il y aurait - au moins - 12 niveaux à parcourir.

Survivez aussi longtemps que vous le pouvez à chaque partie, en choisissant votre chemin à travers une série de rencontres aléatoires mettant en vedette différents ennemis et des endroits mémorables de toute la partie II de The Last of Us, toutes culminant dans des batailles de boss tendues.

Quid de l'autre ajout du remaster ?

Là où il va falloir se montrer patient, c'est au niveau des « Lost Levels » ou « Niveaux Perdus » de cette édition PS5. Naughty Dog a mentionné le fait qu'il y en aura trois, sans plus de précision. Ces fameux passages coupés de The Last of Us 2 vont pouvoir être découverts dans le remaster. Cette fois, pas de trailer, mais on sait qu'ils se concentreront uniquement sur les sections où on joue Ellie. Dommage pour les fans d'Abby.

C'est la page du remaster sur le site de PlayStation qui avait vendu la mèche. Les séquences des « Lost Levels » seront les suivantes : la fête à Jackson, la chasse au sanglier, et les égouts. Pour l'instant, difficile de savoir ce que ça implique exactement en matière de gameplay. La ville de Jackson pourra sûrement être explorée en profondeur au début du jeu, mais les égouts sont un peu plus mystérieux. Quoi qu'il en soit, il nous tarde de mettre les mains sur cette nouvelle version de The Last of Us 2 qui sortira le 19 janvier 2024.