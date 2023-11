On en sait plus sur le remaster de The Last of Us Part II. Le contenu se laisse enfin découvrir dans les détails, et c'est très prometteur. Au vu des révélations, on peut s'attendre à une durée de vie encore plus grande.

En 2013, la sphère vidéoludique a été bouleversée par l'arrivée de The Last of Us. L'histoire de Joel et Ellie n'a laissé presque personne indifférent, et elle a marqué l'histoire du média. En 2020, Naughty Dog a rempilé pour une suite, qui, disons-le, a divisé. Mais elle a tout de même rencontré un franc succès. Le studio a donc décidé de lui faire honneur en proposant aux joueurs The Last of Us 2 Remastered. Eh oui, aussi peu de temps après sa sortie, c'est vous dire à quel point la communauté était étonné. Heureusement, nous en savons maintenant beaucoup plus sur le contenu de cette version inédite.

Les scènes coupées de The Last of Us 2 Remastered se dévoilent

Contre toute attente, la page du remaster sur le site de PlayStation a fait des révélations majeures. Vous le savez sûrement, la firme a mentionné la présence de trois « Lost Levels » ou « Niveaux Perdus » dans cette édition PS5. Ce sont des passages qui ont été coupés du jeu, et qui n'étaient pas à un stade de développement très avancé. Naughty Dog nous invite à les découvrir dans cette nouvelle version de The Last of Us 2. Et surprise, on connaît leur nom, et qui ils vont concerner.

Les « Lost Levels » se concentreront uniquement sur les sections où on joue Ellie. Pas de bol pour les fans d'Abby. Les séquences seront les suivantes : la fête à Jackson, la chasse au sanglier, et les égouts. Nous pourrons ainsi découvrir Jackson plus en profondeur au début du jeu, tandis que la partie avec le sanglier nous attend vers la fin. Pour les égouts, on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Ce sont souvent des passages réussis dans The Last of Us, et on a hâte de voir ce que ça va donner ici. Pour ça, il faudra patienter jusqu'au 19 janvier 2024.

Deux nouveaux personnages pour le mode roguelite

En plus des « Lost Levels », The Last of Us 2 Remastered PS5 proposera un mode roguelite « No Return ». Le but est simple, les joueurs devront survivre le plus longtemps possible à chaque partie, tout en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires. Sa particularité, c'est qu'on pourra jouer une multitude de personnages issus de la licence. Pour l'instant, seuls Lev et Dina étaient officiellement confirmés dans le mode. Mais grâce à la page du jeu sur le site de PlayStation, nous en avons deux nouveaux à déclarer.

Si vous êtes fans de Jesse et Tommy, alors réjouissez-vous : ils seront jouables dans le mode « No Return ». Chacun d'entre eux aura des caractéristiques diverses et variées, idéal si on se lasse d'un personnage. Pour information, un récent leak suggère qu'il y aura - au moins - 12 niveaux à parcourir. On l'a appris grâce à la page LinkedIn de Colin Freeman, testeur assurance qualité pour le studio. Voici ce qu'on a pu lire : « création, mise en œuvre, et test des dialogues avec l'IA à travers 12 niveaux pour le mode No Return ». On attend encore une confirmation officielle, mais ça donne l'eau à la bouche.