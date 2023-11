The Last of Us 2 Remastered a visiblement une bonne nouvelle à nous annoncer. Elle devrait rassurer les joueurs craintifs de cette version PS5 un peu spéciale.

Le deuxième opus de la franchise The Last of Us a récemment eu droit à une grosse annonce : son remaster sur PS5. Pour certains fans, l'incompréhension était au rendez-vous. Pour cause, le jeu est sorti en 2020, alors pourquoi en aurait-il déjà besoin ? Les ajouts promis par Naughty Dog sont donc sujets à de nombreuses discussions, comme les graphismes améliorés et un mode fidélité en 4K, mais l'un d'entre eux a particulièrement retenu l'attention : le mode « No Return ». Et bonne nouvelle, nous avons obtenu plus d'informations sur son contenu.

Un nouveau mode alléchant pour The Last of Us 2

Pour rappel, il s'agit d'un mode de type roguelite où les joueurs devront survivre le plus longtemps possible à chaque partie, tout en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires. Pour braver les dangers qui vous attendent, une « multitude de personnages » vont être au rendez-vous, à commencer par Lev. Ils auront toutes et tous des caractéristiques diverses et variées, mais dans chacun des cas, si vous mourrez, c'est retour à la case départ. Idéal pour pimenter l'expérience proposée par The Last of Us 2.

Seulement voilà, on ne savait pas grand-chose au sujet de ce mode, hormis ce qu'on vient d'expliquer. Mais un indice a été repéré sur la plateforme LinkedIn. Sur la page de Colin Freeman, testeur assurance qualité pour le studio, on peut lire qu'il travaille sur The Last of Us 2 Remastered. Parmi ses missions, on retrouve notamment celle-ci : « création, mise en œuvre, et test des dialogues avec l'IA à travers 12 niveaux pour le mode No Return ». Sans le savoir, il a fait une révélation majeure qui a fait plaisir à la communauté.

On aurait donc 12 niveaux à parcourir, ce qui est plutôt conséquent pour un mode de jeu optionnel. Néanmoins, il faut prendre ça avec des pincettes. Le jour J, il pourrait y en avoir moins, ou plus avec de la chance. En outre, on relève le nom d'autres personnages qui seront compris dans ce mode roguelite comme Tommy, Dina, Mel ou Jesse. On remarque aussi la présence d'inconnus au bataillon, c'est-à-dire des nouveaux visages qui n'étaient pas dans TLOU2. Tout ça donne envie d'en savoir plus, mais il faudra attendre le 19 janvier 2024, date de la sortie de The Last of Us 2 Remastered sur PS5.