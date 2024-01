The Last of US 2 a eu le droit à sa version PS5 et ça divise. Mais certains fans se sont ruée dessus un peu trop vite et on perdu de l'argent. Heureusement, Sony a eu une excellente idée.

La version remasterisée de The Last of Us 2 est enfin disponible sur PS5, et elle ne fait clairement pas l’unanimité. La raison ? Beaucoup de joueurs se plaignent de ne pas voir l'intérêt d’une telle version alors que le jeu est plutôt récent, même s'il n'était jusqu’ici disponible que sur PS4 et sans optimisations natives. Naugthy Dog a d'ailleurs répondu aux critiques. De notre côté, nous lui avons laissé sa note originale, d’autant qu’il ne faut pas oublier une chose : même si le jeu est disponible en version physique et numérique sur PS5, la version PS5 est également disponible sous forme de mise à jour pour les possesseurs d’une version PS4 du jeu, chose que beaucoup avaient visiblement oubliée ou semblaient ne pas savoir.

On ne va pas se mentir, les histoires de patch PS5, de mise à jour gratuite ou à prix réduit, c’est un enfer. Des méthodes que l’on mange pourtant presque tout le temps depuis la sortie des consoles “nouvelle génération” fin 2020. À l’ère des jeux cross-gen et des remasters, la frontière est parfois mince, très (trop) mince, et l’on se mélange clairement les pinceaux.

The Last of Us 2 remboursé sur PS5

C’est ce qui est arrivé à des milliers de joueurs avec The Last of Us 2 sur PS5. Beaucoup de fans pensaient que leur jeu revenait dans une toute nouvelle version, mais contrairement à The Last of Us Part 1, qui est quant à lui un remake repensé de A à Z, TLOU 2 PS5 ne profite finalement que d’une grosse mise à jour graphique avec un peu de contenu dans la foulée. Une update qui ne coûte que 10€ pour peu que vous ayez le jeu sur PS4 donc.

Seulement voilà, des cafouillages, une communication un peu moyenne et une visibilité réduite sur le store PlayStation, on sait que des fans ont acheté la version PS5 plein tarif alors qu’ils possédaient pourtant le jeu d’origine. Pour pallier le problème, Sony est intervenu. Certains utilisateurs ont reçu un message leur indiquant qu'ils venaient d’être remboursés avant d’être redirigés vers la page leur permettant d’acheter la mise à jour à 10€.

Faites attention lors de l'achat !

Un beau geste, on ne peut pas dire le contraire, mais cela prouve également qu’il y a un vrai problème de communication de la part des studios et de PlayStation, et de mise en avant sur le PS Store.

Il est par exemple étonnant de voir que l’on n'a aucune alerte lorsque l’on souhaite passer à la caisse dans ce genre de cas, ou lorsqu’on est sur le point d’acheter une compilation de jeux alors qu’on les possède déjà, par exemple. Des alertes qui pourraient éviter aux utilisateurs de faire des erreurs qui peuvent rapidement coûter un bras, mine de rien.

Notez donc bien que The Last of Us Part 2 Remastered est disponible sur PS5 et coute une cinquantaine d'eurox. MAIS si vous possédez le jeu sur PS4, il ne vous en coutera que 10€ pour le mettre à jour. En plus des améliorationx graphiques et des bonus, vous pourrez également récupérer vos sauvegardes et même vos trophées.