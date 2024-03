Le remaster sur PS5 de The Last of Us 2 s'est encore offert un nouveau patch qui règle plusieurs bugs, dont un assez gênant qui concerne les joueurs PS4.

The Last of Us 2 Remastered est la version ultime du deuxième opus. De base, on a déjà affaire à un grand jeu. Avec cette nouvelle mouture, on peut encore plus l'apprécier avec des ajouts inédits. On ne parle pas seulement de nouveautés sur le plan technique. On a, par exemple, le mode roguelike baptisé « Sans retour » qui est un argument à lui seul pour passer à la vitesse supérieure. Néanmoins, est-ce que c'est parfait pour autant ? Il y a toujours moyen de peaufiner une formule, comme le montrent les développeurs avec une nouvelle mise à jour qui va faire du bien.

The Last of Us 2 Remastered s'offre un nouveau patch

On vous prévient, il ne s'agit pas d'une update colossale qui transforme l'expérience de jeu. Ceci dit, elle va tout de même se charger de tacler des bugs assez embêtants. Par exemple, au niveau du gameplay, on relève un correctif qui fait disparaître un problème technique où le joueur ne pouvait pas attaquer lors de l'affrontement final. Sans trop s'avancer, on peut affirmer que ce n'est clairement pas agréable de tomber sur ça. Heureusement, c'est maintenant du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres au menu pour le remaster de The Last of Us 2 ?

On relève surtout des petites retouches çà et là. Elles impactent aussi bien l'interface utilisateur que l'accessibilité. Dans le lot, on note une modification qui devrait régaler les détenteurs d'une PS4. En effet, un certain bug pouvait se produire en important sa sauvegarder sur PlayStation 4 vers la version PS5. Il se situait du côté des trophées obtenus qui n'étaient plus débloqués après l'importation. Pour les complétionnistes, ça devait être situation plutôt... énervante. N'ayez crainte, ce n'est - normalement - plus possible de rencontrer ce gros pépin dans The Last of Us 2

Au passage, le mode « No Return » a aussi subi quelques changements bienvenus. Rien de bien méchant, mais les claqueurs pouvaient parfois se retrouver coincés sur certaines cartes. Disons que ça tue un peu le challenge lorsque ça arrive. Quoi qu'il en soit, pour les plus curieux d'entre vous, il est possible de retrouver la liste complète des correctifs à l'adresse officielle du site de Naughty Dog. Comme on vous l'a déjà dit, ce n'est pas très conséquent, mais ça fait le café.