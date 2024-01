Le remaster de The Last of Us 2 ne va pas tarder à sortir, et selon un membre de Naughty Dog, on n'est pas prêt pour l'une des nouveautés. Ça promet du bon.

On entame enfin l'année 2024, et elle promet déjà de belles sorties. On n'a pas besoin d'attendre février et FF7 Rebirth pour le constater, puisque le 19 janvier prochain, on accueille le remaster de The Last of Us 2. Ce dernier ne va pas se contenter d'améliorer les graphismes du jeu de base. Il va également apporter plusieurs nouveautés dans la balance. Et de ce qu'on a cru comprendre, on n'est pas préparé à faire face à l'une d'entre elles. Il y a de quoi être curieux.

Le mode roguelite de The Last of Us 2 va nous traumatiser

Parmi les changements les plus notables du remaster, on relève évidemment le mode roguelite baptisé « No Return ». Le but est relativement simple, contrairement à l'objectif que vous allez devoir accomplir. Le joueur doit survivre le plus longtemps possible à chaque partie, tout en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires. Quant aux personnages jouables, il y en aura normalement un total de 10, avec par exemple Abby, Ellie, Mel, Manny ou encore Yara. Il y a du choix pour les fans de The Last of Us 2, et ça fait toujours plaisir à voir.

Face à une telle proposition, les joueurs ont eu l'eau à la bouche. Mais aujourd'hui, la hype atteint son sommet avec la déclaration de Del Walker, artiste senior sur les personnages à Naughty Dog. Ce dernier a pris la parole sur X (anciennement Twitter), pour parler de ce fameux mode. Il explique qu'il ne le recommande pas pour celles et ceux qui n'ont pas « le cœur bien accroché ». Au moins, ça donne le ton, et il insiste sur le fait que ça va être vraiment « stressant » pour nous. Pour un titre comme The Last of Us 2, ce n'est pas spécialement surprenant.

Je ne pense pas que vous êtes prêts à voir à quel point le mode est stressant pour The Last of Us Part 2 Remastered. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, ce n'est pas recommandé.

Un remaster qui s'annonce riche en contenu inédit

Pour l'instant, le mode « No Return » a eu droit à une belle couverture médiatique. Ce n'est pas le cas des « Lost Levels » ou « Niveaux Perdus » qui se font bien plus discrets. Pour rappel, ce sont des passages coupés de The Last of Us 2 qu'on va pouvoir découvrir au grand jour. On en trouvera trois, et l'une des seules choses qu'on sait, c'est qu'ils se concentreront uniquement sur les sections où on joue Ellie. Pour Abby, il faudra repasser plus tard, si ça finit par voir le jour.

D'ailleurs, sachez qu'on connaît déjà les séquences concernées par les « Lost Levels ». Dans l'ordre, on a la fête à Jackson, la chasse au sanglier, et les égouts. Si vous avez fait The Last of Us 2, vous pouvez avoir une idée de la tournure que ça prendra, sauf peut-être pour la partie sur les égouts qui demeure un mystère. On a hâte de voir ce que ça donne, mais il faut patienter encore un peu.