Matthew Gallant, la tête pensante derrière le remaster de The Last of Us 2, ne comprend pas les critiques à l'encontre du jeu. Ça risque d'en fâcher plus d'un.

Le remaster de The Last of Us 2 va enfin se laisser approcher, et dans nos colonnes, on lui a attribué la note maximale. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fait le jeu, c'est le moment parfait pour s'y mettre. Ceci dit, même avant son déploiement, ce n'était déjà pas au goût de tout le monde. En soi, ça n'a rien de surprenant, mais le réalisateur ne comprend pas certaines critiques à destination de son jeu. Il n'a donc pas hésité à le défendre. Reste à savoir si ce sera bien reçu par les joueurs.

Le réalisateur du remaster de The Last of Us 2 est dans l'incompréhension

Lors d'une interview pour le média VGC, Matthew Gallant est revenu sur les retours négatifs à l'encontre du remaster de The Last of Us 2, en particulier suite à son annonce. En fait, il n'arrive pas à saisir la « consternation autour de ce qui est offert dans le jeu ». Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est la meilleure façon de profiter de la suite. « Si vous venez d'avoir une PlayStation et que vous découvrez la franchise, nous voulons vous offrir la meilleure expérience avec toutes les fonctionnalités d’une version native PS5 du jeu ».

La critique qu'on a probablement entendu le plus souvent concerne l'intérêt d'un remaster sur PS5. Sur le papier, ce n'est pas quelque chose de rare à notre époque. Des refontes, totales ou légères, on en voit assez souvent au final. Néanmoins, The Last of Us 2 est sorti en juin 2020 sur PS4. Ensuite, en 2021, on a accueilli le patch PlayStation 5. Pour quelques personnes, c'est un peu tôt pour proposer un remaster, et ce, malgré les ajouts apportés par celui-ci. Mais au contraire, c'est l'un des arguments avancés par Gallant. L'ajout de nouveaux contenus justifierait l'existence de cette nouvelle version.

J’ai l’impression qu’il y a un public pour qui l’idée d’une version PS5 est passionnante. Je parle aussi pour moi-même, je suis excité que nous puissions apporter cela aux fans, et si ce n’est pas pour tout le monde, c’est très bien. Matthew Gallant, vis-à-vis des retours concernant le remaster de The Last of Us 2

Des ajouts plutôt conséquents

Quant à ces fameuses nouveautés pour le remaster de The Last of Us 2, on en retrouve surtout deux (si on met de côté les améliorations graphiques). On a d'abord le gros morceau, c'est-à-dire le mot roguelite baptisé « Sans Retour ». Ce dernier permet notamment de débloquer un bon paquet de cosmétiques pour le jeu de base. Pas de multijoueur ici, seulement un mode solo où il faut survivre le plus longtemps possible à chaque partie. En vérité, c'est plus complexe que ça, avec une campagne à embranchement multiple, elle-même constituée de missions aléatoires et d'un boss à vaincre. Excitant, pas vrai ?

L'autre élément de ce The Last of Us 2 Remastered qui a piqué la curiosité des joueurs, c'est les Lost Level, ou niveaux perdus. Au total, ce sont trois passages du jeu qui ont été « abandonnés » par le studio. Vous pouvez donc jouer à ces séquences qui ne sont pas terminées, tout en pouvant profiter de notes audio qui permettent d'en apprendre plus sur le développement. De notre côté, on a jugé que c'était un peu trop court, et que les retrouver en version finale dans une Director's Cut n'aurait pas été de refus. A vous de forger votre avis sur la question.