Après les rumeurs et les leaks, place à l'officialisation. Sony et Naughty viennent de confirmer l’existence de The Last of Us Part 2 Remastered. Voici son contenu et ses nouveautés.

La rumeur traînait sur la Toile depuis de longs mois maintenant, c’est désormais acté. Face aux leaks parus dans la soirée de ce vendredi 17 novembre, Naughty Dog a été contraint de confirmer que The Last of Us 2 aura bien le droit à une version Remaster sur PS5. Elle comprendra une petite nouveauté pour le moins inattendue.

The Last of Us 2 Remastered confirmé sur PS5

The Last of Us 2 Remaster est une réalité. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, Naughty Dog a lâché le morceau. Le jeu sera disponible sur PS5 dès le 19 janvier 2024. Cette nouvelle mouture proposera évidemment des graphismes améliorés, un mode fidélité en 4K, des temps de chargement améliorés, mais aussi une prise en charge des fonctionnalités de la DualSense. Le b.a.-ba en somme, mais les Dogs ne s’arrêtent pas en si bon chemin. En outre, un tout nouveau mode jeu sera incorporé : le « No Return ». Un mode roguelite, où les joueurs devront survivre aussi longtemps que possible à chaque partie et en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires. Cerise sur le gâteau, il sera possible d’incarner « une multitude de personnages », tous ayant des caractéristiques que l’on nous promet uniques, parfait pour pimenter les combats de boss.

La liste de personnages jouable n’a cependant pas été communiquée, mais Naughty Dog promet que cette nouveauté permettra aux vieux de la vieille de redécouvrir le système de combat avec une expérience plus rafraîchissante. The Last of Us 2 Remastered proposera également d’autres contenus inédits. À commencer par trois niveaux originellement coupés du jeu, qui pourront désormais être explorés. Le tout sera accompagné de commentaires des développeurs tout au long du jeu, d’un mode jeu libre pour la guitare (comprenant de nouveaux instruments à débloquer), d’un mode speedrun et évidemment de nouvelles tenues et armes à débloquer pour Ellie et Abby.

Combien coûtera le remaster ?

Combien coûtera tout ça ? La mise à niveau de The Last of Us 2 Remastered sera facturée 10€ pour celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4. Une édition physique sera également disponible. Son prix sera sans doute dévoilé lors de l’ouverture des précommandes le 5 décembre prochain. Elle comprendra un steelbook, les cartes à collectionner dans le jeu, un patch et des pins.