Très beau début de mois pour les fans de TLOU. Puisque les joueurs peuvent désormais profiter d'un contenu gratuit pour The Last of Us Part 2. Plutôt pas mal, n'est-ce pas ?

Les fans de la franchise The Last Of Us ont de quoi célébrer, car au même moment où Neil Druckman annonce le projet d'un jeu The Last of Us 3, les joueurs du deuxième épisode sur PS5 peuvent profiter à la fois d'un documentaire entièrement gratuit sur les coulisses de la création du titre, ainsi que d'autres contenus totalement gratuits. C'est un mois de février festif ! Pour couronner le tout, tout ceci s'accompagne du déploiement d'un tout nouveau patch.

The Last of Us Part 2 Remastered : de jolis contenus gratuits

Ainsi, les joueurs peuvent désormais profiter du Patch 1.1.0, qui permet de visionner le documentaire Grounded II: Making The Last of Us Part 2. De plus, ils ont accès à du contenu gratuit, notamment des skins pour les personnages Ellie et Abby. Cela rend hommage à la PlayStation, notamment avec un magnifique t-shirt pour Ellie qui fait directement référence au logo de la PS1. Un véritable plaisir pour les joueurs, et cela permettra de diversifier encore davantage l'apparence de leurs personnages.

Pour le reste, on retrouve la correction de nombreux bugs concernant le gameplay, notamment en ce qui concerne les combats, mais aussi des bugs plus généraux, comme la correction des problèmes d'importation de sauvegarde de la PS4 ou un problème qui empêchait le joueur de changer convenablement le skin de son arme. Avouons-le, cela avait tout de même le don d'être assez énervant. Vous pouvez retrouver l'intégralité du patchnote sur le site officiel du jeu.

Notons également que quelques petits soucis de localisation/traduction sont désormais un lointain souvenir.

Un beau documentaire

Si vous disposez de deux belles heures devant vous, nous ne pouvons que vous conseiller de visionner le documentaire sur la création de The Last of Us Part 2. C'est une véritable mine d'informations concernant tous les aspects du jeu, du gameplay au scénario, en passant par l'accent mis sur les personnages, la musique et les environnements. Vous aurez également l'occasion d'explorer l'intérieur des studios de Naughty Dog et d'avoir un aperçu de leur environnement de travail. Enfin, le tout est agrémenté de très nombreuses interviews qui permettent de mettre un visage sur certains noms, rendant ainsi le générique encore plus vivant.

Il est assez stupéfiant de constater à quel point les développeurs ont ressenti une certaine pression à de nombreuses étapes du développement. Cela démontre une fois de plus, que créer un jeu vidéo n'est jamais une tâche aisée, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un AAA de ce genre, qui est forcément attendu par de nombreux joueurs.