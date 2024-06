The Last of Us 2 sur PC est une version particulièrement attendue, et il semble que cela puisse finalement se concrétiser. En tout cas, les signaux sont encourageants selon une nouvelle information.

Il semblerait que la version remasterisée de The Last of Us Part 2 pour PC soit prête depuis plus de 7 mois. Cette information provient d'un insider réputé, Billbil-kun, connu pour ses fuites précises concernant les annonces de jeux et autres informations. Selon ses sources, le développement a débuté dès 2021 et a été achevé depuis au moins novembre 2023. Evidemment, tout ceci reste à prendre avec de très grosses pincettes.

The Last of Us 2 sur PC c'est pour bientôt ?

La question qui se pose est : pourquoi cette version PC n'a-t-elle pas encore été publiée ? Une hypothèse avancée est que le jeu pourrait être retenu pour coïncider avec la sortie de la saison 2 de la série The Last of Us. Cette dernière est prévue pour 2025. Cette stratégie de marketing permettrait de maximiser l'impact médiatique en synchronisant la sortie du jeu avec l'engouement suscité par la série.

La version remasterisée de TLOU 2, sortie sur PS5 en janvier, a été acclamée par la critique, obtenant un score Metacritic de 90. En plus de l'aventure principale de 2020, cette édition inclut des niveaux inédits appelés Lost Levels. Des séquences de jeu non terminée qui sont ici visitable et accompagné de commentaires. Elle propose également un mode de survie roguelike intitulé No Return.

Retarder la sortie d'un jeu pour coïncider avec d'autres événements médiatiques n'est pas une pratique nouvelle dans l'industrie du jeu vidéo. Cette approche permet souvent de maximiser l'exposition et d'optimiser les ventes. Dans le cas de The Last of Us 2 Remastered, la longue attente pourrait néanmoins être justifiée par l'objectif de créer un événement médiatique majeur autour de la sortie simultanée du jeu et de la série. Notons au passage que Sony n'a pas encore terminé ses annonces et prévoit des surprises pour le Summer Game Fest. Serait-ce justement le bon moment ?