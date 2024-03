Avec la sortie du premier jeu, l'attente des fans sur PC pour mettre la main sur The Last of Us Part 2 monte en flèche. Il semble, d'ailleurs, qu'une annonce pourrait être imminente.

En ce moment, The Last of Us 2 est sujet à de très nombreuses rumeurs, et un leaker qui avait déjà donné des informations la semaine passée a réitéré et affirmé encore un peu plus les choses. Il se pourrait donc bien que ce que tout le monde attend finisse par arriver et que les joueurs PC puissent enfin mettre la main sur ce jeu devenu assez culte au fil des années. Comme toujours, on vous conseille de prendre tout ceci avec les pincettes de circonstance pour éviter d'être déçus.

The Last of Us 2 sur PC, ça semble se confirmer

Silknight est à nouveau à l'origine de la récente révélation, une source dont la crédibilité a été renforcée suite à la révélation exacte du portage sur PC de Ghost of Tsushima. Bien qu'une date précise ne soit pas encore fixée, il semble que nous puissions bientôt nous attendre à des nouvelles concernant la version PC de The Last of Us Part 2, qui pourrait être annoncée en alignement avec la sortie de la deuxième saison de la série adaptée du jeu. L'homme précise d'ailleurs qu'il devrait s'agir du prochain jeu PC de Sony et que l'annonce pourrait être faite dès le mois prochain (avril 2024).

Cette stratégie semble alignée avec les objectifs de Sony de diversifier son audience et de tirer parti de la popularité de ses jeux les plus réussis. Malgré les débats qu'il a suscités au sein de la communauté en raison de ses choix scénaristiques, The Last of Us Part 2 est toujours très attendu pour sa version PC, grâce à sa réputation en matière de narration, de visuels et de gameplay.

Le couplage potentiel de la sortie de ce portage avec le lancement de la nouvelle saison de la série correspondante pourrait favoriser une hausse de l'intérêt et des ventes. C'est ce qui semble le plus logique d'un point de vue marketing, autant marquer deux fois plus les esprits. Par contre, il reste à espérer que la qualité soit tout de même un peu plus élevée que pour la sortie de The Last of Us sur PC, qui fut une catastrophe avec de très nombreux bugs. On se souvient des bugs hilarants des textures qui ont fait du jeu la risée d'internet pendant quelques jours. Un second bad buzz sur PC ne serait pas forcément bienvenu...