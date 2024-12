The Last of Us 2 a fait une apparition remarquée lors des Game Awards 2024. L'annonce que tout le monde attendait est enfin tombée, fini de patienter.

Cette nuit, la cérémonie des Game Awards 2024 a fait trembler la sphère du jeu vidéo. Des millions de joueuses et joueurs à travers le monde ont suivi la remise des prix, mais, il faut l'avouer, ce sont les World Premiere. Et c'est Naughty Dog qui a eu la primeur de conclure la soirée avec l'annonce la plus inattendue : celle de sa nouvelle licence, intitulée Intergalactic. Cependant, une autre annonce très attendue dudit studio est venu ravir de nombreux fans : celle de The Last of Us 2 Remastered sur PC.

Après le premier opus, The Last of Us 2 arrive enfin sur PC

Sony continue sur sa conquête du marché PC. Ses exclusivités ont tour à tour droit à leur portage. On pense par exemple à Days Gone, Uncharted ou encore Horizon Zero Dawn tout dernièrement. Un nouveau va donc très prochainement s'ajouter à la liste, cinq ans après sa sortie initiale sur PS4 et un an après la parution de son remaster sur PS5 : le déjà culte The Last of Us Part II. Il sera disponible le 3 avril 2025.

© Naughty Dog.

Après y avoir été couronné en 2020, c'est bien aux Game Awards que l'annonce devait être faite. Comme on s'y attendait, on a appris cette nuit que les joueuses et joueurs PC pourront vivre l'expérience complète, à ce jour (un potentiel TLOU 3 se faisant attendre), de The Last of Us. De fait, la version PC du premier opus est arrivée en 2022. Manquait encore la Part II !

Cependant, ce premier portage était arrivé dans un état déplorable. On espère donc que son sequel n'aura pas à souffrir des mêmes bugs au lancement. Notons que ce sont les mêmes équipes qui sont en charge d'emmener The Last of Us 2 Remastered sur PC, à savoir Naughty Dog, Iron Galaxy et Nixxes Software. Ensemble, les équipes optimiseront les fonctionnalités du jeu pour ce nouveau support. Conscientes de l'enjeu après Part I, elles s'engagent à sortir le « portage performant que les joueurs attendent ».

Si le pari est tenu, les PCistes découvriront certainement la meilleure version possible du jeu. En tant que remaster, The Last of Us 2 profite déjà d'optimisations graphiques qui devraient être plus poussées encore avec ce portage. Les joueuses et joueurs profiteront également du contenu exclusif par rapport à la version PS4. Ainsi, ils pourront parcourir trois modes de jeux exclusifs au Remastered :

No Return : un mode roguelike intensif pour les amateurs de défis.

: un mode roguelike intensif pour les amateurs de défis. Lost Levels : trois niveaux coupés dans le jeu final, à parcourir accompagné des commentaires des équipes de création.

: trois niveaux coupés dans le jeu final, à parcourir accompagné des commentaires des équipes de création. Guitar libre : un mode musical pour jouer de la guitare avec différents skins en utilisant les mécaniques du jeu.