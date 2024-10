The Last of Us 2 reçoit une grosse mise à jour pour la PS5 Pro, mais pas seulement. Tous les joueurs sont concernés par ces changements et les très nombreux correctifs déployés.

Alors que nous parlions justement de The Last of Us 3 il y a encore quelques minutes au moment de l’écriture de ses lignes, le second épisode a lui aussi des choses à nous dire. Du moins, à nous montrer puisqu’il s’agit là d’une mise à jour très importante. Naughty Dog vient de déployer un gros patch à destination de son jeu sur PS5, mais surtout pour la PS5 Pro. Le studio prend de l’avance alors que la console est attendue pour le 7 novembre prochain. Rien de surprenant cela dit puisqu'on savait que The Last of Us 2 Remastered faisait partie des premiers jeux optimisés pour la PS5 Pro à sa sortie.

The Last of Us 2 se met à jour pour la PS5 Pro... mais pas que !

The Last of Us 2 se met donc à jour et nous dévoile ses nouvelles fonctionnalités. On attendra encore d’avoir la PS5 Pro entre les mains afin d’affirmer, ou non, que le jeu est réellement sublime, mais sur le papier en tout cas, c’est prometteur et les premiers visuels déjà partagés nous en avaient mis quand même plein les yeux. Il faut dire aussi que TLOU 2 est déjà sacrément joli sur PlayStation 5 standard.

Ce nouveau patch à destination de la version PS5 de The Last of Us Part 2 est donc là pour ajouter de nouvelles fonctionnalités pour lui permettre de tirer profit de la PS5 Pro. En ce sens, Naughty Dog ajoute un nouveau mode de rendu qui s’appuie sur le PSSR, la fameuse technologie game changer dont nous parle les premiers retours sur la machine. Ce nouveau mode « Pro » se base sur une résolution native à 1440p et l’upscale en 4K à 60fps. À côté de ça, les modes Performance et Fidélité sont toujours disponibles, mais nettement améliorés comparés à leur équivalent sur PS5. Pas de réelles preuves ici encore, si ce n’est un premier comparatif publié en plus celui présent lors de la présentation de la PS5 Pro.

Les notes du patch 1.2.0 pour TLOU 2 Remastered PS5

Pour le reste, ce patch de The Last of Us 2, il intéressera tous les joueurs puisque c’est principalement une multitude de correctifs. On note la correction d’un problème lié aux trophées lors du transfert des données PS4 vers PS5, ou encore des ajustements concernant l’accessibilité. On notera aussi des rectifications de petits bugs ça et là, notamment avec la localisation dans certaines langues. Vous trouverez tous les détails du patch juste ci-dessous.

PS5 Pro

Nouveau mode de rendu ajouté qui tire parti de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Le nouveau mode « Pro » restitue à 1440p, avec une sortie de mise à l'échelle PSSR en 4K, tout en maintenant un objectif de 60 ips (images par seconde)

Le nouveau mode « Pro » restitue à 1440p, avec une sortie de mise à l'échelle PSSR en 4K, tout en maintenant un objectif de 60 ips (images par seconde) Les modes Performance et Fidélité sont toujours disponibles et offrent une expérience plus fluide et des fréquences d'images plus élevées par rapport à la PS5 d'origine

Général Correction d'un problème où certains trophées ne se déverrouillaient pas après l'importation des sauvegardes PS4 Correction d'un problème où le torse d'Abby pouvait disparaître lors du changement entre ses skins bonus

Gameplay [Les tunnels] Correction d'un problème où Dina pouvait être attrapée une fois de plus lors d'une fuite dans le métro

Sans Retour (mode roguelike de The Last of Us 2 Remastered) Correction d'un problème où la bombe paralysante n'était pas comptabilisée avec précision dans les statistiques « Paralysie » du joueur Rectification d'un problème où certaines éliminations d'armes ne correspondaient pas précisément aux statistiques du joueur lors de l'exécution d'éliminations furtives entre ces éliminations d'armes Correction d'un problème où les éliminations au surin n'étaient pas comptabilisées avec précision dans les statistiques « Surin » du joueur

Audio [À pied] Correction d'un problème où les pistes musicales ne progressaient pas comme prévu lors du speedrun

Accessibilité Ajout d'un support supplémentaire afin que davantage de paramètres d'accessibilité de la console PlayStation 5 soient désormais reflétés dans le jeu [Les tunnels] Correction d'un problème où le code de la pièce verrouillée ne pouvait pas être localisé à l'aide du mode d'écoute amélioré [Sans retour] Correction d'un problème où les ennemis spécifiés par un Gambit n'étaient pas correctement identifiés lors de l'utilisation du mode Contraste élevé

Localisation Divers correctifs de localisation mineurs dans plusieurs langues



Source : Naughty Dog