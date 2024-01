Les fans de The Last of Us vont être ravis avec un contenu très spécial qui est très attendu par tout le monde. De quoi en apprendre plus sur la célèbre licence de Sony.

The Last of Us Part 2 s'est imposé comme une œuvre majeure dans le monde du jeu vidéo, transcendant le statut de simple divertissement pour devenir une expérience ludique singulière et marquante. Sa portée a été telle que Sony a même lancé une série télévisée et une gamme de produits dérivés pour capitaliser sur son succès. Reconnu comme un joyau dans l'histoire du jeu vidéo, son impact est indiscutable, qu'on apprécie le jeu ou non. C'est dans ce contexte qu'un projet tant attendu autour de ce titre va finalement voir le jour. On a enfin la date !

Bonne surprise ! Le documentaire dévoilant les coulisses de The Last of Us Part 2, intitulé Grounded II: Making The Last of Us Part 2, sera bientôt disponible, comme annoncé par Kenneth Shepard. Après le succès de Grounded: Making TLOU en 2013, ce nouveau docu promet d'offrir un aperçu fascinant de la création de la suite du jeu emblématique sortie en 2020.

Le documentaire sera lancé sur YouTube et en tant qu'extension téléchargeable pour TLOU Part 2 Remastered le 2 février. Les joueurs qui téléchargeront la mise à jour du jeu auront également accès à de nouveaux skins pour les personnages Ellie et Abby, utilisables durant la campagne et dans le nouveau mode No Return.

Le tournage de Grounded II a débuté en 2016 mais a été interrompu juste avant le lancement de The Last of Us Part 2 en 2020, en raison de la pandémie de covid-19. Le documentaire abordera potentiellement l'état du studio Naughty Dog durant le développement, qui aurait été marqué par des périodes intenses de travail (crunch) pour finaliser le jeu. Le sujet du crunch est d'ailleurs évoqué dans le trailer visible ci-dessous :

L'histoire d'un monument

La bande annonce mentionne également les fuites survenues en 2020, révélant plusieurs scènes du jeu. Bien que l'enthousiasme autour de ce documentaire soit palpable, certains fans et critiques expriment des réserves, estimant que les créateurs de TLOU ne saisissent pas pleinement ce qui rend cette série si spéciale pour son public. Evidemment on attendra sa diffusion avant de s'en faire un avis.

Car quoi qu'il arrive, Grounded II: Making The Last of Us Part 2 promet ainsi d'être un documentaire captivant pour les fans de la série, offrant un regard intime sur les défis et les triomphes rencontrés lors de la création de l'un des jeux les plus acclamés de ces dernières années.