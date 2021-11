Une fois n'est pas coutume, Geoff Keighley a parlé des Game Awards sur le site d'Epic Games. La prochaine édition, qui se rapproche dangereusement, nous réserve bien entendu des surprises. La cérémonie qui se tiendra au Microsoft Theater de Los Angeles consacrera les jeux de l'année. Et, comme toujours, aura à coeur de marquer les spectateurs par des annonces et révélations que nous qualifierons de frappadingues. Insistant sur la nécessité d'un retour au spectacle vivant, avec l'émotion des remises de prix en direct, le canadien a évidemment parlé du contenu le plus important.

Vous savez, c'est génial d'inviter des célébrités et d'avoir de la musique, mais je pense qu'il faut se focaliser surtout sur les jeux. Surtout cette année, il y aura beaucoup de contenu pour 2022 et 2023 qui constituera notre plus grand éventail de premières mondiales et d'annonces à ce jour. » Ce que nous avons vraiment appris l'année dernière, c'est qu'en fin de compte, le spectacle repose essentiellement sur les jeux et les bandes-annonces.

Vers 2022 et au-delààààà

L'avenir sera aux Game Awards. Ce ne sera pas la disette, garantit le producteur et animateur. L'article rédigé par Brian Crecente apporte cette précision, indispensable tant les chiffres :

Keighley déclare qu'il s'attend « d'une manière ou d'une autre », à la présence de 40 à 50 jeux lors du spectacle. Il a ajouté que le nombre de nouveaux jeux annoncés se comptera probablement par dizaines.

Voilà qui promet. Et au cas où vous douteriez de la qualité :

J'ai l'impression que nous avons à peine effleuré la surface de ce qu'il est possible de réaliser sur la PS5 et la Xbox Series X, je pense donc que vous allez voir des trucs époustouflants lors du spectacle. Nous allons voir des séquences de jeux qui rappelleront aux gens que le meilleur de cette industrie est encore à venir.

Mais sachez également qu'il y aura toujours de la publicité (oh) et que le monde du divertissement "traditionnel" occupera une plus grande place. Avec "des séries télévisées, des films inspirés de jeux vidéo ou recréant leur univers". Vous les voyez venir, les premières images du long-métrage Super Mario Bros. ?

Les Game Awards se tiendront le vendredi 10 décembre 2021 à partir de 2h00. Et nous avons hâte d'y être. Et de faire dodo.