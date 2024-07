The First Descendant aurait visiblement plagié l'un des meilleurs jeux service actuels, mais pas que. Dans tous les cas, les inspirations sont bien présentes, peut-être même un peu trop.

The First Descendant est sorti il y a peu et il a su créer sa petite sensation mine de rien. Free to play, le shooter de Nexon propose une expérience particulièrement intense en plus de graphismes plutôt réussis. Sa direction artistique est également plutôt agréable mine de rien. En somme, le jeu est très sympa et promet plusieurs dizaines d’heures de jeu. Seulement voilà, tout n’est pas rose et ça commence à se voir.

The First Descendant accusé de plagiat ?

Après avoir été pointé du doigt pour son modèle économique pay to fast, qui n’était pas disponible durant nos phases de preview, voilà que le jeu est maintenant harponné pour plagiat. Le jeu aurait-il un peu trop pompé sur l’un des plus gros jeux service du moment ? C’est la question que se pose Paul Tassi pour Forbes. Selon lui, The First Descendant aurait copié le travail de Bungie sur Destiny 2, notamment en ce qui concerne certains icônes et designs. Pour appuyer ses dires, l’auteur a dressé un tableau comparatif qui parle de lui-même. Certains icônes sont à peine retouchés. Par ailleurs, certains designs d’armes sont très, très inspirés par quelques fusils de Destiny 2 également.

Comparatif des icones de The First Descendant et de Destiny 2 par Forbes





A gauche, un fusil de The First Descendant, au lieu et à droite, deux armes de Destiny 2

Des inspirations trop marquées ?

Une accusation qui ne surprend pas vraiment la communauté d’ailleurs puisque beaucoup de joueurs ont également relevé de très (trop ?) grosses similitudes avec Warframe. Un rapprochement que notre bon vieux Geralt a lui aussi relevé dans sa preview d'ailleurs.

Là encore, les inspirations sont clairement visibles, peut-être même trop. Pour le moment, Nexon n’a pas communiqué sur le sujet et du côté de Bungie ou de Digital Extremes, personne n’a pris la parole non plus à l’heure où ces lignes sont écrites. Ressemblance fortuite ? Inspirations trop marquées ou plagiat pur et simple ? Bonne question.

On se souvient que Palworld avait lui aussi essuyé une véritable tempête lorsque plusieurs utilisateurs avaient relevé des similitudes entre le design de ses créatures et certains Pokémon. Mais le jeu se porte très bien et Nintendo n’a finalement jamais attaqué le studio.

Pour rappel, The First Descendant est disponible gratuitement sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Forbes