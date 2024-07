Après un lancement explosif mais non sans accrocs, The First Descendant fait l'objet d'une accusation de plagiat. Son studio a dû prendre les mesures nécessaires pour régler la situation.

La semaine dernière, The First Descendant était éclaboussé par une autre controverse en-dehors de celle autour de son modèle économique. Dans bien des aspects, le looter shooter gratuit de Nexon aurait plagié un autre jeu-service particulièrement en vogue : Destiny. Pour éviter que la situation ne dégénère, le studio coréen s'est donc fendu en urgence d'une déclaration officielle.

Une inspiration de Destiny allée trop loin sur The First Descendant

En dépit notamment d'un modèle économique pour le moins controversé, The First Descendant est le nouveau jeu gratuit en vogue de l'été. S'inspirant de Warframe, le titre de Nexon propose un gameplay convaincant, quoique très chronophage si l'on refuse de passer à la caisse. Entre autres inspirations un peu trop flagrantes, le jeu-service de Destiny est également en tête de liste. D'après Paul Tassi chez Forbes, cela frôlerait même le plagiat. Ce en raison d'icônes présentant une similarité confondante avec celles du titre de Bungie. L'origine de la confusion provient du fait que ces icônes ont été par erreur cataloguées comme étant open source.

Mais tel n'était visiblement pas le cas. Pour éviter donc des déboires judiciaires avec Sony et Bungie, le studio derrière The First Descendant devait donc prendre des mesures urgentes. « Nous avons pris à cœur les récentes accusations et avons décidé d'apporter des ajustements pour nous assurer que l'imagerie reflète vraiment l'identité unique de notre jeu ». Histoire de passer la pommade, Nexon rajoutait par ailleurs en préambule : « En tant que looter shooter, The First Descendant affiche une profonde affection pour d'autres jeux du genre. Destiny 2 est un exemple mondialement reconnu et admiré par l'équipe. Il a ainsi servi d'inspiration durant le processus de développement ».

Une mesure suffisante pour redorer son blason auprès des joueurs ?

Reste maintenant à voir si d'autres mesures seront prises s'agissant des griefs des joueuses et joueurs eux-mêmes. The First Descendant est en soi un looter shooter free to play plaisant à jouer. Son game design centré sur un modèle économique agressif le tire cependant vers le bas, aux yeux de beaucoup. Pour rappel, le titre est disponible gratuitement depuis le 2 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une moyenne d'évaluations « mitigée » sur Steam. Cela ne l'empêche toutefois visiblement pas d'y être l'un des jeux les plus joués du moment.