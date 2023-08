The First Descendant est une des productions les plus attendues par les aficionados d'action-shooter. Il a d'ailleurs dévoilé de nouvelles images impressionnantes lors de la Gamescom 2023.

Le studio NEXON a profité de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023 pour dévoiler la nouvelle bande-annonce de son shooter-looter The First Descendant. Outre le fait de présenter des séquences de gameplay inédites, ce fut l'occasion pour les développeurs de mettre en avant l'univers qu'ils ont créé ainsi que son histoire où la guerre fait ravage.

The First Descendant sort le grand jeu

Ce nouveau trailer nous permet de découvrir plus en profondeur le continent d'Ingris, le lieu où se déroule l'action du jeu. C'est sur ces terres qu'une bataille fait rage entre les Légataires et la race extra-terrestre des Vulgus. Notre mission sera alors d'éradiquer cette menace grâce à une panoplie de personnages aux compétences diverses et variées. Elles sont justement mises en avant à travers un gameplay pour le moins nerveux. Une chose est certaine, The First Descendant va en mettre plein la vue.

Le jeu utilisant la version 5.2 de l'Unreal Engine, l'aventure va probablement être un régal pour les yeux. D'ailleurs, il sera possible d'en profiter dans peu de temps. En effet, le studio tient à nous rappeler qu'il y a une beta ouverte qui se tiendra du 19 au 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Elle pourra se faire jusqu'à quatre joueurs, en sachant que le crossplay est bien évidemment de la partie. Il faut maintenant voir si le jeu tiendra la route sur toutes les plateformes. Dans le cas contraire, certains joueurs risquent d'avoir du mal à jouer ensemble.

Ceci étant dit, si l'heure est réjouissances, la date de sortie de The First Descendant, elle, se fait encore discrète. Celle-ci est toujours prévue pour le quatrième trimestre 2023. Il se peut donc, lorsque la beta ouverte prendra fin, que NEXON refasse une annonce avec, à la clé, cette information précieuse. En attendant, vous pourrez en découdre avec les aliens dans quelques semaines.