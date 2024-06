The First Descendant, un shooter coopératif ultra ambitieux, est venu au Summer Game Fest avec une bonne nouvelle dans la poche. Il nous a enfin annoncé sa date de sortie, et ça arrive super vite !

Annoncé depuis un petit moment, le shooter-looter ultra ambitieux de Nexon s’est fait une place lors des annonces du Summer Game Fest de ce soir. The First Descendant a d’ores et déjà eu droit à quelques phases de bêta test et s’est laissé approcher par les joueurs. Le jeu a reçu un accueil plutôt favorable, mais pas unanime. Toutefois, les développeurs affirment avoir appris du retour des joueurs et ils ont mis le paquet pour la sortie.

Une soirée chargée pour le Summer Game Fest, et The First Descendant a pu s’y glisser lui aussi avec, sous la main, l’annonce que tous les joueurs curieux attendaient : une date de sortie ! Ça y est, on est fixé, plus de retour possible. The First Descendant sortira le 2 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Pour rappel, le jeu est un shooter-looter à mi-chemin entre l’heroic fantasy et la science-fiction. Entièrement développé sous Unreal Engine 5, le jeu compte en mettre plein la vue quelle que soit la plateforme.

Il sera déployé gratuitement sur tous les supports et optera pour un modèle free-to-play. On s’attend donc à retrouver une boutique de cosmétiques, des saisons et très certainement un battle pass, c’est la tendance depuis des années maintenant, et ça fonctionne.

Le jeu nous proposera d’incarner des personnages aux capacités hors du commun que l’on pourra évidemment personnaliser. Chaque joueur devrait y trouver son compte. Pour l’heure, près de 11 persos sont jouables. On y retrouve des tireurs, des combattants acharnés, des supports ou encore des tanks. Tous les archétypes sont représentés et ce ne sera pas de trop pour affronter les ennemis qui arriveront non seulement en masse, mais seront aussi équipés et parfois titanesques ! Vous pourrez de toute manière prochainement vous faire une idée, le rendez-vous est pris en juillet.