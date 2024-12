The Elder Scrolls n’a pas fini de faire parler de lui, et même les jeux les plus anciens continuent de recevoir une attention particulière grâce à de nombreux mods et contenus créés par des fans. Comme ce mod totalement incroyable.

Les fans de The Elder Scrolls ont de quoi se réjouir. Le collectif de moddeurs Project Tamriel vient de sortir une nouvelle étape de son projet titanesque : recréer les régions emblématiques de Tamriel dans le moteur de Morrowind. Baptisé Project Cyrodiil: Abecean Shores, ce mod offre une première expérience jouable de Cyrodiil, avec des quêtes, des factions et des paysages à couper le souffle.

Une nouvelle vie pour The Elder Scrolls Morrowind

Sorti en 2002, The Elder Scrolls Morrowind est souvent salué pour son univers immersif, mais ses mécaniques datées peuvent rebuter certains joueurs. Avec Project Tamriel, l’objectif est clair : enrichir le jeu tout en respectant son esthétique et son époque. Cette nouvelle partie du projet, Abecean Shores, explore la côte ouest de Cyrodiil. Vous y découvrirez les champs dorés de la Strident Coast, les eaux scintillantes de la mer Abécéenne et les jungles mystérieuses de Dasek Marsh.

Plus de 160 quêtes et de nouvelles factions

Ce mod ne se contente pas d’ajouter de nouveaux paysages. Il propose également plus de 160 quêtes riches en choix et en roleplay. Les joueurs pourront rejoindre des guildes bien connues comme celle des Voleurs ou des Guerriers, mais aussi explorer deux nouvelles factions : le Royaume d’Anvil et les Prêtres Itinérants. Chaque quête a été pensée pour maximiser l’immersion et offrir des opportunités variées, qu’il s’agisse d’exploration, de diplomatie ou de combat.

La bande-annonce de Abecean Shores montre des graphismes qui repoussent les limites de ce que l’on pouvait imaginer pour un jeu datant de plus de 20 ans. Les moddeurs ont travaillé avec soin pour recréer des environnements vivants et détaillés. Les jungles luxuriantes, les côtes baignées de soleil et les villages animés offrent une nouvelle vision de Cyrodiil tout en respectant l’identité visuelle de Morrowind. Pour découvrir tout ceci, c'est via ce lien.

Même si les mécaniques de combat de Morrowind restent inchangées, Project Tamriel met l’accent sur l’immersion. Chaque élément du mod, des dialogues aux quêtes, a été conçu pour transporter les joueurs dans la culture et l’histoire de Cyrodiil. Et ce n’est qu’un début. Le collectif prévoit de recréer d’autres régions emblématiques de Tamriel, comme Skyrim, Elsweyr et Hauteroche. Les amateurs de Khajiits, par exemple, peuvent déjà se réjouir de futures aventures à Elsweyr.

Source : Project Cyrodiil