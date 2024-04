ZeniMax Online Studios semble vouloir produire d'autres jeux après avoir travaillé des années sur The Elder Scrolls Online. Et ça s'annonce sur le papier prometteur.

Cela reste toutefois sur le papier, puisqu'on parle seulement ici par des mentions sur les profils LinkedIn d'employés du studio. Compte tenu du beau travail réalisé sur The Elder Scrolls Online, il y a toutefois de quoi se réjouir. On épluche tout cela plus en détails.

Les équipes derrière The Elder Scrolls Online se diversifient

Dans le petit monde des MMORPG, The Elder Scrolls Online a en dépit d'une rude compétition réussi à se tailler une belle place. La tâche n'était pourtant pas facile face à des mastodontes comme Final Fantasy 14 ou World of Warcraft. Le processus a pris du temps et a demandé de nombreuses extensions. Pour ZeniMax Online Studios, il semble toutefois être temps de se diversifier.

Via les pages LinkedIn de quelques employés du studio, nous apprenons donc que d'autres jeux AAA sont dans les cartons. Plus exactement, la filiale de Bethesda aurait deux chantiers en tête, tous deux basés sur un moteur différent. L'un d'entre eux serait par ailleurs une toute nouvelle licence. Pour les esprits créatifs de ZeniMax Online Studios, un peu de nouveauté ne serait certainement pas de refus.

Les fans de The Elder Scrolls attendent également le sixième opus de pied ferme. © Bethesda

Un MMO et un shooter multi dans le viseur ?

Il semblerait cependant que ces deux futurs jeux conservent une composante multijoueur. Le premier serait en effet celui inaugurant une nouvelle licence, sous forme de MMO. N'en déplaise aux fans, ZeniMax ne devrait donc pas travailler sur un jeu Fallout massivement multijoueur. En plus de lancer une nouvelle licence, ce titre sera aussi porté par un nouveau moteur.

Le second jeu est quant à lui développé par des vétérans de nombreux studios bien connus. On peut citer pêle-mêle Activision, Bungie, DICE, Raven Software ou encore PUBG. Vu les noms cités, tout porte à croire que ce deuxième jeu devrait être un shooter multijoueur. Espérons toutefois qu'il ne s'agit pas d'un Battle Royale, la mode n'étant plus vraiment à ce style de jeu. Bien sûr, il s'agit pour l'instant seulement de mots couchés sur une page LinkedIn. Il faudra donc probablement attendre un long moment avant d'en voir un premier résultat. Les idées sont en tout cas là, ne reste plus qu'à les faire évoluer en deux jeux en bonne et due forme.