The Elder Scrolls permet toujours de jouer à cet épisode gratuitement, mais il va falloir agir extrêmement vite car le temps est compté. Dépêchez-vous !

Avec la fin de l'offre d'accès gratuit à The Elder Scrolls Online qui approche à grands pas, les joueurs n'ont plus qu'une courte fenêtre pour plonger sans frais dans les royaumes de Tamriel. Depuis le 2 avril, Bethesda a ouvert les portes de son monde fantastique aux aventuriers de tous horizons, leur permettant d'explorer librement les terres mystérieuses d'ESO sur différentes plateformes. Alors que nous arrivons au 8 avril, il reste désormais moins de 24 heures pour profiter de cette occasion unique.

The Elder Scrolls Online gratuit encore un temps

Cette initiative, qui a débuté la semaine dernière, visait à offrir une plongée immersive dans l'univers d'ESO, incluant 24 zones explorables, quatre classes de personnages distinctes et l'accès à tous les modes JcJ. Elle s'adresse autant aux novices qu'aux vétérans de la série, leur donnant la chance de débuter ou de reprendre une aventure sans aucune restriction.

Pour les nouveaux arrivants, cette période d'essai gratuit représente une opportunité parfaite de se familiariser avec les mécanismes du jeu, d'explorer ses vastes paysages et de participer à des quêtes riches en action. De plus, en guise de bienvenue, Bethesda offre 500 couronnes à tous les comptes créés durant l'événement, une monnaie virtuelle permettant d'acheter des objets et des services dans la boutique en jeu.

Les joueurs intéressés par cette expérience gratuite doivent se hâter : après le 9 avril, l'accès à ESO reviendra à son mode payant habituel. Toutefois, ceux qui souhaitent continuer leur quête pourront facilement acquérir la version complète du jeu, reprenant exactement là où leur voyage gratuit s'était arrêté, assurant ainsi une transition en douceur.

Cette offre temporaire, mise en place alors que la communauté des fans attend avec impatience la sortie du prochain titre de la saga, TES 6, sert non seulement à garder les joueurs engagés mais aussi à introduire de nouveaux adeptes au vaste monde de The Elder Scrolls. Une belle manière de permette aux joueurs de s'engager... et de patienter !

Pour ceux qui n'ont pas encore saisi cette chance, c'est une occasion à ne pas manquer pour découvrir un très bon MMORPG. Il suffit de cliquer ici pour en profiter.