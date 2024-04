Alors que la saga The Elder Scrolls fait patienter tout le monde dans l'attente de TES 6, qui n'est pas prévu avant plusieurs années, Bethesda permet quand même de passer le temps sur ses autres jeux. Car après tout, le catalogue du développeur est rempli de petites merveilles qui ne demandent qu'à être découvertes, si ce n'est pas déjà le cas. Notamment au niveau des jeux en ligne

Un épisode The Elder Scrolls gratuit

Ainsi, en avril 2024, le monde fantastique de The Elder Scrolls Online s'ouvre gratuitement aux joueurs du monde entier, leur offrant une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir les vastes étendues de Tamriel ainsi que les nombreux royaumes qui s'étendent au-delà de ses frontières. Cette initiative, s'étalant du mardi 2 avril au mardi 9 avril 2024, permet à tout un chacun d'accéder sans frais à l'expérience de base d'ESO, et ce, sur différentes plateformes telles que PC/Mac, Xbox Series (One) et PS 5(PS4).

Durant cette période de jeu gratuit, les participants ont la possibilité d'explorer 24 zones distinctes et de se lancer dans une aventure épique en incarnant l'une des quatre classes uniques proposées par le jeu : Sorcier, Lame Noire, Templier ou Chevalier-Dragon. De plus, cette exploration libre n'est pas limitée aux quêtes et à l'exploration, puisque tous les modes de jeu JcJ (Joueur contre Joueur) d'ESO sont également accessibles, offrant ainsi une expérience complète et variée.

Un beau moment à passer

Pour ceux et celles prêts à débuter cette aventure, il suffit de se rendre sur la page dédiée à l'événement de jeu gratuit d'ESO et de choisir sa plateforme. Les joueurs ayant déjà participé à un événement de jeu gratuit par le passé peuvent reprendre leur aventure là où ils l'avaient laissée, sans perte de progression.

En guise de bienvenue, tout compte nouvellement créé pendant cette période se verra attribuer 500 couronnes, une monnaie virtuelle utilisable dans la boutique en jeu de ESO. Ces couronnes permettent d'acquérir divers objets et services qui peuvent enrichir l'expérience de jeu.

Une fois l'événement terminé, les joueurs désirant poursuivre leur quête pourront acquérir la version complète d'ESO, reprenant exactement là où leur aventure s'était arrêtée. Cette transition se veut fluide, garantissant ainsi une expérience de jeu ininterrompue.