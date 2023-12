The Elder Scrolls 6, c'est l'un des RPG les plus attendus de ces prochaines années. Mais il va falloir être très patient avant de mettre la main dessus, car il ne semble pas prêt de sortir. Ceci dit, est-ce qu'on aurait pu avoir un autre jeu de la licence avant l'arrivée de ce sixième opus ? De ce qu'on a cru comprendre, la réponse est oui, mais le projet a vraisemblablement été refusé par Bethesda. Et vous allez voir, c'était très prometteur.

Un The Elder Scrolls signé Obsidian ?

Si vous êtes un habitué de la franchise Fallout, vous connaissez sans aucun doute New Vegas, sorti en 2010 et signé Obsidian Entertainment. Pour bon nombre de fans, c'est l'un des meilleurs titres de la série malgré un développement chaotique. En effet, les développeurs n'ont pas eu beaucoup de temps pour mettre le jeu sur pied, et ça a donné lieu à une grosse polémique. Cependant, le résultat a tout de même été à la hauteur, et encore aujourd'hui, les joueurs acclament cette production unique. Mais alors, le studio aurait-il pu continuer à travailler avec Bethesda, cette fois sur un The Elder Scrolls ?

On a eu la réponse sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, un utilisateur a posé une question à Chris Avellone, un game designer bien connu et qui a participé à la grande histoire Fallout. On lui a demandé pourquoi il n'y avait plus de jeux type spin-off pour The Elder Scrolls ou Fallout. Etrangement, sa réponse a seulement refait surface il y a peu, et elle va faire des déçus : « je n'ai même plus besoin de répondre à ce stade. On a demandé. Plusieurs fois. Même pour faire des spin-offs Elder Scrolls dans le style de New Vegas. Non. ». Au moins, ça a le mérite d'être direct.

Un refus de la part de Bethesda ?

S'il dit vrai, Bethesda a donc refusé un autre projet de spin-off pour Fallout, comme un New Vegas 2, mais également un The Elder Scrolls avec Obsidian aux commandes. Il va sans dire qu'on aurait vraiment aimé les voir nous proposer un titre dans cet univers. Malheureusement, on ne connaîtra sûrement jamais les raisons derrière ce choix de la part de l'éditeur. En tout cas, Avellone a pointé le bout de son nez suite au tweet qui a été retrouvé par la communauté, et il a réaffirmé ce qu'il avait dit :

C'est vrai. Une des propositions pour The Elder Scrolls (que j’ai présentée) était destinée à servir la même fonction que FNV a fait entre F3 et F4, pour fournir plus d’aventures dans cet univers avant la prochaine sortie Bethesda qui prendrait plusieurs années.

En soi, ça ne veut pas dire que Bethesda ne fera pas machine arrière un jour ou l'autre. Mais vu le nombre de projets que la firme a l'air d'avoir sur le feu, il ne faut pas trop compter là-dessus. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée de The Elder Scrolls 6 qui continue d'attiser la curiosité des fans.