Douglas Goodall, qui a travaillé en tant que designer de quêtes sur The Elder Scrolls 3 Morrowind et qui a quitté Bethesda il y a maintenant 20 ans est revenu sur ce jeu marquant à plus d'un titre pour le plus grand plaisir des joueuses et joueurs, mais aussi clairement le sien.

Un vétéran de The Elder Scrolls 3 Morrowind devenu moddeur pour le jeu

Quand bien même beaucoup considèrent Skyrim comme étant le titre le plus emblématique de la saga The Elder Scrolls, Morrowind occupe également une place très particulière auprès des fans. Il s'agissait tout d'abord du premier titre de la licence entièrement modélisé en 3D. La région de Morrowind a également beaucoup marqué les joueurs grâce à son ambiance aussi féérique que sombre. Il s'agissait également des prémices de la formule RPG en monde ouvert de Bethesda telle qu'on la connaît aujourd'hui, faisant la part belle à l'exploration et à des quêtes aussi fouillées qu'intéressantes à vivre.

Douglas Goodall est un des architectes du succès de The Elder Scrolls Morrowind. 20 ans après de bons et loyaux services, il rempile en créant pour ce titre si particulier pour lui un nouveau mod baptisé Red Wisdom - An Ashlandr Prophecy, fatalement uniquement disponible sur la version PC du jeu. Développé par une petite équipe, il y occupe le poste de scénariste. La page Nexus Mods de ce DLC officieux décrit l'histoire comme suit : « Préparez-vous à un voyage mystique en dévoilant l'ancienne prophétie de la Sagesse Rouge. Unissez vos forces à celles de Nirani pour découvrir les vérités cachées tapies dans les lieux de sépulture sacrés des tribus. Explorez un nouvel angle dans l'histoire d'Ashlander, affrontez des bêtes sauvages et des intrus Daedra et reconstituez le puzzle qui pourrait façonner le destin de Morrowind ».

Pour bien faire les choses, ce mod de Morrowind propose de découvrir une toute nouvelle zone prenant la forme d'une gigantesque grotte, ainsi que de nouveaux et puissants artefacts en lien avec les tribus au cœur de cette nouvelle histoire. Une plutôt sympathique manière d'aider les fans à patienter pour un certain The Elder Scrolls 6, en somme.