Il fallait bien que cela arrive un jour, et nous venons d'apprendre une mauvaise nouvelle pour ce jeu de la saga The Elder Scrolls qui avait encore son public. Explications.

On le sait, si l'actualité jeu vidéo est faite la plupart du temps de l'arrivée de nouveautés, il n'est pas rare non plus d'apprendre de mauvaises nouvelles, comme la fin de certains jeux. Et parfois, cela touche même de très grandes licences, comme c'est le cas ici avec The Elder Scrolls. Il va falloir s'y faire.

C'est la fin pour ce jeu The Elder Scrolls

C'est bientôt la fin pour The Elder Scrolls: Legends. Le jeu de cartes, inspiré de l’univers épique de The Elder Scrolls, va fermer ses portes définitivement en janvier 2025. Bethesda a récemment annoncé que les serveurs seront coupés le 30 janvier, marquant la fin d'une aventure qui, malgré de belles promesses, n'a jamais vraiment trouvé son public.

Depuis le 3 novembre 2024, il est d’ailleurs impossible d'acheter le jeu sur Steam. Les joueurs existants peuvent encore y accéder et même profiter de tout le contenu disponible pour seulement une pièce d'or par article en jeu, jusqu'à la fermeture définitive. Bethesda offre ainsi une ultime chance aux fans d'explorer toutes les fonctionnalités de Legends avant le clap de fin.

Une tentative ambitieuse dans le monde des jeux de cartes

Lancé il y a environ sept ans, TES : Legends espérait capitaliser sur l’univers déjà très populaire de The Elder Scrolls, tout en surfant sur la vague des jeux de cartes numériques. À l’époque, le genre était en pleine expansion, porté par le succès de titres comme Hearthstone. Bethesda voulait alors proposer sa vision unique du genre, avec des mécaniques de jeu inspirées de ses propres univers fantastiques.

Pourtant, malgré l'attrait de la licence, TES : Legends n’a jamais vraiment décollé. Son public est resté modeste, avec un pic de joueurs estimé à seulement 9000 utilisateurs actifs à son lancement, selon SteamDB. Rapidement, Bethesda a ralenti le développement, arrêtant même les mises à jour dès 2019. Le jeu semblait alors sur le déclin, une situation que cette fermeture confirme.

La disparition de The Elder Scrolls: Legends s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie du jeu vidéo. Ces dernières années, les jeux “live service”, ces titres en ligne nécessitant un soutien constant, ferment les uns après les autres. Le coût de maintenance de ces jeux, couplé à une audience souvent trop faible, pousse de nombreux éditeurs à tirer un trait sur leurs projets les moins populaires.

Source : Bethesda