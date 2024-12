Le remake très attendu de ce The Elder Scrolls hyper apprécié refait parler de lui et tout ce que l'on entend semble se confirmer petit à petit. A force de voir tout le monde en parler et les information se croiser... on se dis que ça va bien finir par arriver... ou pas d'ailleurs.

Alors que le très attendu The Elder Scrolls 6 brille par son absence de communication, un autre jeu fait beaucoup parler de lui. Pour le moment, il ne s’agit que de rumeur, mais l’arrivée prochaine d’un remake de TES 4 Oblivion se fait de plus en plus crédible. Plus ça va, plus le sujet fait parler et les informations se croisent. Une fois encore, un journaliste réputé a mis le sujet.

Le remake de The Elder Scrolls Oblivion est remis sur le tapis

Ça fait un moment que cette affaire fait couler de l’encre. Depuis que les juges et avocats ont mis le nez dans les affaires de Xbox lors des derniers procès, l’existence d’un remake d’Oblivion, mentionné sur des papiers tout ce qu’il y a de plus officiels, fait beaucoup parler. Pour rappel, le jeu était noté comme étant un projet prêt à sortir en 2022, mais ça n’a pas été le cas. Certains insiders ont alors activé leurs contacts pour trouver quelques informations et de nouvelles choses sont remontées.

Il y a peu, on nous disait notamment que le jeu serait présenté dès le mois de janvier 2025 lors d’une conférence Xbox Developer Direct. Seul problème, ni le jeu ni la conférence n’ont été validés par Xbox ou Bethesda. Sauf qu’encore une fois, le remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion est remis sur le tapis, et cette fois par un journaliste très proche de Microsoft.

Tout semble se confirmer petit à petit, tout le monde en parle

Officiant dès la colonne de Windows Central, entre autres, c’est le très sérieux Jez Corden qui s’est mis à parler de ce remake d’Oblivion. Bien qu’il précise dans les commentaires, que sa prise de parole n'est qu’un avis personnel, on ne peut qu’être curieux connaissant son rapprochement avec les dossiers de Xbox et ses contacts. Ce qui aurait tendance à donner davantage de crédit à ses mots. Selon lui, le remake de ce The Elder Scrolls très apprécié serait bien présenté en janvier. Même si aucun événement Xbox n’est prévu pour le moment, c’est un mois que la firme ne rate jamais en général. Il serait donc étonnant que la marque verte rate le coche en 2025.

The Elder Scrolls 4 Oblivion pourrait donc y passer une tête sous la forme d’un fameux remake. Cela dit, pour Corden, on serait plutôt sur un remaster qu’un remake. La deuxième option suggérerait une refonte intégrale de l’expérience, tandis que le remaster pourrait juste se contenter d’une mise à jour graphique. Quoi qu’il en soit, une fois encore, cette nouvelle sortie de The Elder Scrolls 4 Oblivion fait beaucoup parler et attise la curiosité des fans. Certains posent néanmoins une question légitime. Si remake ou remaster il y a, pourquoi Oblivion lorsque Morrowind existe ?