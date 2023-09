Le monde du jeu vidéo réserve parfois des surprises de taille, à l'instar de l'arrivée inattendue et gratuite de ce nouveau jeu, The Elder Scrolls. À quoi s'attendre ?

Qui aurait pu imaginer qu'un nouveau The Elder Scrolls débarquerait du jour au lendemain ? C'est pourtant la surprise du jour. Sommes-nous en route pour une nouvelle épopée à la hauteur de Fallout Shelter ? Cela semble bien probable. Explications.

Un jeu The Elder Scrolls gratuit

Sans préavis, Bethesda a surpris les amateurs de jeux mobiles et les fans de la communauté TES avec le lancement de The Elder Scrolls : Castles sur Google Play. Cette nouveauté mobile, évoquant l'univers de Skyrim, rappelle fortement un autre succès de Bethesda, Fallout Shelter, paru en 2015. The Elder Scrolls : Castles est apparu discrètement en accès anticipé sur Google Play, où il est actuellement disponible gratuitement pour les appareils Android. Selon la description, le jeu permet aux joueurs de gérer leur propre château et dynastie, supervisant les sujets, les familles et les dirigeants au fil des années.

Dans cet univers, chaque jour réel correspond à une année de jeu, les joueurs forment leurs sujets, désignent des héritiers et maintiennent l'ordre. Cela rappelle presque ce qu'il est possible de faire dans un Crusader Kings 3. Pour le reste, on retrouve des quêtes mettant en scène des ennemis emblématiques de la série The Elder Scrolls, avec l'opportunité d'obtenir des objets précieux pour faire prospérer le royaume. Tout un programme. Techniquement, c'est plutôt réussi. Cependant, artistiquement, on a quelque peu l'impression de se trouver dans un château Disney, et il est un peu difficile de discerner la touche propre à TES.

Une direction artistique très sympathique pour le jeu

Une similitude évidente

Vous l'aurez compris, le concept de Castles est fortement similaire à Fallout Shelter, jeu de gestion de Bethesda lancé en 2015, où les joueurs s'occupaient d'un abri antiatomique et de ses résidents. Fallout Shelter a rencontré un succès tel qu'il a été adapté sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4 dans les années qui ont suivi.

Si le lancement de Castles était inattendu, Bethesda avait déjà laissé entrevoir de futurs projets mobiles. Todd Howard, homme fort de chez Bethesda, avait évoqué le développement d'un nouveau jeu mobile, tout en mettant en avant le succès et l'engagement des joueurs envers Fallout Shelter. En plus de la récente sortie de Mighty DOOM, Howard avait exprimé la volonté de proposer une expérience mobile plus immersive, dans la lignée de Fallout Shelter. Voilà qui est fait. En attendant The Elder Scrolls 6, c'est probablement la seule expérience TES officielle que vous allez pouvoir vivre entre-temps. À moins d'une autre très grosse surprise.

Ce genre d'expérience mobile vous intéresse-t-il ? Allez-vous vous laisser tenter ?