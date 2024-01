Hélas, il va falloir patienter un moment avant de mettre la main sur The Elder Scrolls 6, car le jeu n'est pas prévu avant plusieurs années. Selon les dernières nouvelles, il ne sortira pas avant 2026, et cela dans le meilleur des cas. Pour les fans de TES, il y a peu de nouveautés à se mettre sous la dent, à part de nouveaux mods pour Skyrim. Cependant, Bethesda a pensé à vous, car ils viennent de dévoiler plus en détail un jeu intitulé The Elder Scrolls Castles, dont l'existence était déjà connue depuis septembre 2023.

The Elder Scrolls présente son nouveau jeu

The Elder Scrolls Castles avait bénéficié d'une phase de bêta, et désormais, Bethesda semble vouloir accélérer les choses. En effet, le compte Twitter officiel vient d'annoncer l'ouverture des préenregistrements pour être parmi les premiers à jouer. Les pages de l'Apple Store et du Google Play indiquent désormais une disponibilité en France pour décembre 2024. Cependant, le tweet de Bethesda se veut rassurant en précisant que le jeu est déjà disponible aux Philippines et qu'il sera jouable dans d'autres parties du monde dans les mois à venir. On peut donc s'attendre à une disponibilité en Europe avant la fin de l'année. Du moins, c'est ce que l'on espère.

The Elder Scrolls Castles semble s'inspirer largement d'une précédente création de Bethesda, le populaire Fallout Shelter sorti en 2015. Le principe du jeu invite les joueurs à gérer leur château et à établir une dynastie, en prenant soin de leurs sujets, familles et dirigeants au fil des générations. Intrigant, le jeu fait correspondre chaque jour réel à une année dans l'univers du jeu, poussant les joueurs à éduquer leurs sujets, choisir des héritiers et préserver l'harmonie. Cette dynamique rappelle fortement celle rencontrée dans des jeux comme Crusader Kings 3. En parallèle, The Elder Scrolls: Castles propose des quêtes impliquant des ennemis typiques de la série, offrant aux joueurs la chance de dénicher des trésors pour enrichir leur royaume.

Bethesda, de plus en plus présent dans le jeu mobile

Il est évident que The Elder Scrolls Castles partage de nombreuses similitudes avec Fallout Shelter, le jeu de gestion développé par Bethesda et sorti en 2015. Dans Fallout Shelter, les joueurs géraient un abri antiatomique et veillaient au bien-être de ses habitants. Ce jeu a connu un tel succès qu'il a été par la suite adapté sur diverses plateformes, y compris PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4, au fil des années suivantes. N'oublions pas non plus l'autre jeu mobile de TES : Blades. Malgré une réception plutôt mitigée, il semble être très bien noté par les utilisateurs sur les différents magasins d'applications.