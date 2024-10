Sorti officiellement dans le monde entier en septembre dernier sur iOS et Android, The Elder Scrolls Castles est une adaptation de l'excellent Fallout Shelter à la franchise heroic-fantasy culte de Bethesda. Un mois plus tard, il reçoit une importante mise à jour en lien notamment avec Halloween, mais qui en profite aussi pour intégrer plusieurs fonctionnalités et ajustements bienvenus en réponse aux retours des joueurs.

De nouvelles pierres au château du jeu gratuit The Elder Scrolls Castles

Contrairement aux décevants The Elder Scrolls Legends et Blades, Castles semble avoir connu un joli succès depuis son arrivée mondiale le mois dernier. Le jeu gratuit mobile est cependant loin d'être encore parfaitement peaufiné. Bethesda profite donc d'une mise à jour d'octobre en lien avec Halloween pour apporter fonctionnalités et ajustements figurant à maintes reprises dans le cahier de doléances des joueurs.

Jusqu'au 4 novembre, un Festival de la Sorcière s'invite ainsi dans The Elder Scrolls Castles, avec la possibilité de récupérer des personnages uniques et décorations pour son château. L'option de ressusciter ses sujets fait également son entrée, moyennant toutefois des gemmes d'âmes, qui ne peuvent être obtenues que via des packs légendaires et des héritages. Du côté des ajustements apportés à Castles avec la mise à jour d'octobre, on peut citer un cap de niveaux de Dynastie monté à 300, ou encore la possibilité de repartir au niveau 1 pour reconstruire son château.

Les joueurs pourront également se connecter avec leurs amis via le Game Center/Google Plays, ou encore rejoindre un classement compétitif des meilleurs châteaux ou du meilleur score dans un raid. Celui de Sheogorath profite d'ailleurs d'un important rééquilibrage pour des runs plus rapides avec de meilleures récompenses. Compte tenu du lancement a priori bien réussi de Castles, gageons que d'autres mises à jour similaires arriveront au fil du temps. Un bon moyen de patienter jusqu'au pour l'instant très lointain The Elder Scrolls 6 ?

Source : Bethesda sur X.com