S'il faudra passer plus tard pour le très attendu sixième opus, Bethesda entend nous faire patienter avec le dernier jeu gratuit The Elder Scrolls officiel, avec une grande annonce à son sujet.

Après les décevants Legends et Blades, Bethesda a voulu retenter l'expérience jeu gratuit sur mobile pour The Elder Scrolls, mais avec cette fois les développeurs du très bon Fallout Shelter aux commandes. Cela donne Castles, sorti dans certains pays l'année dernière, mais qui étendra bientôt son territoire.

Le jeu gratuit mobile The Elder Scrolls Castles étend son territoire

Peu s'en souviennent, mais Bethesda s'est fendu de plusieurs jeux mobiles estampillés The Elder Scrolls à travers les âges, le premier baptisé Stormhold, un dungeon crawler très basique, étant sorti en 2003, un an après l'éclatant Morrowind. Après le raz-de-marée qu'a été Skyrim, le géant américain a voulu retenter l'expérience avec Legends, un jeu de carte, et Blades, un autre dungeon crawler. Aucun n'a percé, la faute pour le premier à un marché saturé, pour le second à une monétisation infâme et un gameplay manquant cruellement de profondeur.

Avec Castles, sorti l'année dernière dans seulement quelques pays, Bethesda pourrait enfin réussir à proposer un jeu gratuit mobile The Elder Scrolls digne de ce nom. Il nous donne en tout cas rendez-vous le 10 septembre à travers le monde pour y jouer. Celui-ci nous vient de l'équipe derrière l'excellent Fallout Shelter. Cela se voit d'ailleurs très bien, puisqu'il est question de gérer un château et ses différentes pièces aux différentes fonctions. Au terme de diverses quêtes à travers le célèbre monde de Tamriel, nous pourrons aller jusqu'à diriger un royaume entier en son sein, avec la charge de gérer le bonheur et la sécurité de ses sujets.

Une bonne manière de patienter pour le sixième opus ?

Sur le papier, ce nouveau titre mobile gratuit dans la licence phare de Bethesda semble donc proposer de nombreux ingrédients pour fonctionner. Les intéressés peuvent se pré-enregistrer pour l'essayer dès que possible. Sera-t-il aussi bon que Fallout Shelter (et pas trop bourré de microtransactions), et permettra-t-il de compenser l'énorme et très longue attente autour de The Elder Scrolls 6 ? Rendez-vous dans un petit mois pour le découvrir.

Source : Bethesda