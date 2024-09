Les fans de The Elder Scrolls peuvent se frotter les mains : ce nouveau jeu de la saga est enfin disponible gratuitement pour notre plus grand plaisir.

Bonne nouvelle pour les amateurs de The Elder Scrolls : un nouveau jeu mobile, The Elder Scrolls: Castles, vient de sortir sur iOS et Android. Ce jeu propose une expérience différente, centrée sur la gestion d’un château, tout en restant fidèle à l'univers fantastique que les fans adorent. Ça serait tout de même dommage de louper ça.

Une aventure mêlant gestion et exploration pour The Elder Scrolls

Dans The Elder Scrolls: Castles, l'objectif principal est de construire et de gérer son propre château. Contrairement aux jeux précédents de la série qui mettent l’accent sur l’exploration de vastes mondes ouverts, ici, la priorité est donnée à la stratégie. Vous devrez prendre en charge la gestion des ressources, améliorer les infrastructures et assurer la défense de votre forteresse contre les menaces extérieures.

Mais le jeu ne se limite pas à la gestion. En plus de bâtir et défendre votre château, vous pourrez aussi explorer les terres environnantes. Cela vous permettra de partir en quête de trésors, d'affronter des créatures hostiles et d’accomplir diverses missions pour enrichir votre royaume.

Un gameplay pensé pour mobile

Le jeu a été spécialement conçu pour être accessible sur mobile. Les contrôles sont simples et intuitifs, parfaitement adaptés aux écrans tactiles. Les graphismes, bien que moins détaillés que sur les opus console ou PC, gardent l’esprit visuel propre à la série. De plus, TES: Castles est gratuit, avec des achats intégrés optionnels pour ceux qui souhaitent accélérer leur progression ou personnaliser leur château.

Ce qui distingue The Elder Scrolls: Castles des autres titres de la série, c'est son approche axée sur la stratégie et la gestion. Ici, chaque décision a un impact. Vous devez gérer vos ressources, que ce soit la nourriture, l'or ou les matériaux, tout en veillant à l'équilibre et au bien-être de vos habitants. À cela s'ajoutent les phases d'exploration et de combat qui, bien que secondaires par rapport à la gestion du château, apportent une dimension plus dynamique au jeu.

Que pensez-vous de ce nouveau jeu ? Allez-vous l’installer sur votre mobile ou attendre quelques retours ?

Source : Bethesda