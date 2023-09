The Elder Scrolls 6 va-t-il être une exclusivité Xbox ? C'est la question à un million, et un nouvel élément de réponse nous a été donné par Phil Spencer.

Bethesda a enfin sorti Starfield, mettant fin à l'attente de nombreux fans avides d'exploration spatiale. Cependant, il y a encore une grande partie des joueurs qui se languissent d'un certain jeu. En effet, cela fait maintenant plusieurs années qu'on se demande où en est le développement de The Elder Scrolls 6. Récemment, nous avons été rassurés en apprenant que le titre a bien été mis en chantier et avance. Néanmoins, il est encore à un stade précoce. L'autre interrogation de la communauté en revanche, c'est de savoir si le jeu va être une exclusivité Xbox ou non. Et justement, un nouvel élément de réponse a été apporté.

The Elder Scrolls 6, un bien trop précieux pour Xbox ?

Ce n'est pas la première que la firme prend la parole pour répondre à cette question. Une question qui, depuis le rachat de Bethesda, fait peur aux détenteurs de la PlayStation. Auparavant, les jeux de la licence The Elder Scrolls étaient multiplateformes et ça ne laissait aucune place au doute, mais depuis que la franchise appartient à Xbox, on ne peut être sûr de rien. Jusqu'ici, Phil Spencer, le Big Boss de Xbox, s'est montré plutôt vague quant à cette histoire d'exclusivité. Ce fut notamment le cas en juin dernier, où il expliquait que la sortie de The Elder Scrolls 6 était « tellement loin qu'il est difficile de savoir où en seront les plateformes à ce stade ». Sa nouvelle interview avec Bloomberg a-t-elle finie par clarifier les choses ?

Le média a profité d'un tête-à-tête avec Phil Spencer pour faire le lien entre The Elder Scrolls 6 et Starfield. Puisque ce dernier est une exclusivité, pourquoi pas le sixième opus de la licence iconique ? Ce à quoi le patron de Xbox a répondu :

Nous examinons cela au cas par cas avec les jeux que nous faisons. Nous voulons nous assurer que nos jeux sont disponibles sur de nombreuses plateformes. Sur nos consoles Xbox. Sur PC. Aussi via le cloud. Il s’agit vraiment de donner aux joueurs le choix quant à la façon dont ils veulent jouer et construire leur bibliothèque. Phil Spencer

Une réponse qui, comme lors de ses précédentes interventions, s'avère nébuleuse. Toutefois, le succès monstrueux de Starfield pourrait bien conforter Spencer dans l'objectif de rendre The Elder Scrolls 6 exclusif à la Xbox. D'ailleurs, Todd Howard, le créateur du RPG spatial, a défendu le choix d'en faire une exclusivité. Le développement du jeu était ainsi moins compliqué, puisqu'il n'y avait pas à penser à la plateforme PlayStation.

Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir la moindre date de sortie de sitôt. De toute manière, pour l'instant, Starfield reste la priorité du studio. Ceci dit, Phil Spencer a déjà donné une petite indication à ce propos. Il espère fixer une fenêtre de sortie pour 2028. On dit souvent qu'il faut faire preuve de patience, mais cela n'a jamais été aussi vrai que pour The Elder Scrolls 6, qui arriverait alors à la prochaine génération de consoles. Au moins, ça laisse le temps de découvrir l'univers de Starfield et les surprises qu'il a en réserve.