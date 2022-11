The Elder Scrolls 6 est surement sur la liste des jeux les plus attendus chez beaucoup de monde. Pour autant ne vous attendez pas un jeu ultra ambitieux.

Que cela soit depuis le rachat de Bethesda par Microsoft ou même avant, The Elder Scrolls 6 est sans aucun doute le jeu le plus attendu de l'éditeur, surement même au delà de Starfield. Et à part un minuscule teaser vidéo datant de l'E3 2018, nous ne savons quasiment rien de celui-ci si ce n'est qu'il n'est pas prévu avant 2024 au mieux voir plutôt 2025.

The Elder Scroll 6 : un jeu moins ambitieux

Eh bien dans l'affaire du rachat d'Activision par Microsoft, nous pouvons apprendre que le jeu pourrait bien être une exclusivité Xbox/PC mais que cela ne généra pas beaucoup la concurrence car le RPG serait un jeu de "taille moyenne". De quoi décevoir grandement ceux qui s'attendent à une nouvelle révolution du genre RPG avec The Elder Scrolls 6 comme ca a pu être le cas auparavant avec Skyrim ou Oblivion.

Même d'un point de vu marketing, il est assez surprenant de voir que Microsoft précise que le successeur de Skyrim, largement considéré comme l'un des jeux les plus réussis de tous les temps (et l'un des plus vendus) est un jeu "de taille moyenne". Difficile de teaser le jeu facilement dans ces conditions, surtout quand on connait l'attente derrière un tel titre.

Est-ce uniquement un argument pour appuyer son rachat d'Activision-Blizzard ou The Elder Scrolls 6 est t-il réellement un jeu beaucoup moins ambitieux que prévu ? Wait and see et on a maintenant hâte de voir comment Bethesda va dévoiler son jeu.

"Découvrez TES 6, un jeu de taille moyenne".