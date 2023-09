Avec la sortie de Starfield, on peut aisément imaginer que Bethesda met actuellement l'accent sur son prochain grand projet : The Elder Scrolls 6. Et, à ce propos, une très bonne nouvelle se profile.

Qu'on l'apprécie ou non, il est indéniable que Starfield a su se démarquer comme une réussite. Malgré quelques bugs, le jeu demeure notamment bien optimisé sur la plupart des PC. C'est loin des soucis rencontrés, par exemple, lors du lancement d'Oblivion ou Skyrim. On peut donc supposer que des modifications ont été apportées en interne afin d’assurer un lancement réussi. Est-ce là une stratégie idéale à réutiliser pour le futur géant qu’est The Elder Scrolls 6 ?

Une nouvelle méthode pour The Elder Scrolls 6

Dans une interview récente avec Ted Price, président d'Insomniac Games et animateur de podcast, Todd Howard de Bethesda a dévoilé que Starfield avait subi de nombreux tests de la part des développeurs. Et ce, principalement à domicile. Cette stratégie, s’étant révélée fructueuse, sera reprise pour les futurs projets du studio, y compris pour le tant attendu The Elder Scrolls 6. Howard a mis en lumière les avantages de cette démarche, y compris une comparaison optimisée avec d’autres jeux et une meilleure finition.

En effet, Todd Howard a clarifié que Starfield, déjà quasiment finalisé, avait été intensément testé à domicile. Et celà dès la fin de l'année 2022. Cette approche a facilité une phase intensive de polissage et a révélé des bénéfices insoupçonnés. Il est à noter que cette méthodologie n’était pas la norme chez Bethesda, mais Howard a affirmé qu’elle deviendrait une pratique régulière. Il a mentionné l’impact de la pandémie, qui a stimulé le développement et les tests de jeux dans un cadre domestique, offrant ainsi une comparaison instantanée avec d'autres titres populaires comme Ratchet & Clank et Marvel's Spider-Man.

Howard a expliqué en détail comment cette méthode a modifié la perception des développeurs à l'égard de leur propre création. Révélant des différences, subtiles mais significatives. Cela concerne des éléments tels que la taille des polices et les paramètres sonores. Ceux-ci peuvent différer grandement entre un environnement de développement et un salon typique. Ces observations ont influencé certaines caractéristiques de Starfield, comme le mode Large Menu Fonts.

L'unique image que l'on possède du jeu TES6.

Une meilleure évaluation

L’interview a également mis en avant la rigueur de l’évaluation interne. Howard a qualifié les retours internes de brutaux, mais indispensables pour opérer des choix bénéfiques. Comme la modification d’éléments du jeu pour bonifier l’expérience d’exploration. Il a mis l’accent sur l’importance d’identifier les principaux problèmes et de trouver des solutions directes, quitte à supprimer certains éléments.

En effet, bien que cela soit difficile, retirer certains aspects du jeu peut souvent s’avérer être la décision judicieuse, permettant aux développeurs de focaliser leur énergie sur d’autres aspects essentiels. Selon lui, la cohésion et l'expérience de l'équipe de Bethesda sont des éléments clés dans ce processus décisionnel. Les fans peuvent donc s’attendre à ce que cette méthode influence les futurs projets du studio, notamment le très attendu The Elder Scrolls 6. On pourrait ainsi éviter les problèmes d'optimisation assez marquants des derniers épisodes de The Elder Scrolls.