Six ans après son annonce, nous ne connaissons encore pour ainsi dire rien de The Elder Scrolls 6. Mais une théorie très populaire au sein de la communauté se confirme à nouveau.

Seulement brièvement présenté en vidéo dans un très court teaser en 2018, The Elder Scrolls 6 suscite depuis beaucoup d'interrogations et de spéculations auprès de la communauté. Cela a pris la forme de nombreuses théories et prédictions, l'une des plus populaires et répandues s'intéressant à la région du prochain titre de la franchise culte de Bethesda. De nouveaux indices circulant sur la Toile ne laissent en ce sens plus beaucoup de place au doute.

La région de The Elder Scrolls 6 indirectement teasée

Depuis plusieurs mois, un employé de Bethesda poste sur son compte Pinterest des concepts pour les nouveaux jeux du studio. Avant la sortie de Starfield, ceux-ci figuraient des images et artworks centrés sur la science-fiction. Depuis que la nouvelle licence de Bethesda a été lancée, ses pins se sont recentrés sur l'heroic fantasy, laissant à penser à une certaine emphase sur The Elder Scrolls 6.

Au fil du temps, les images sélectionnées par cet employé sur Pinterest donnaient une idée plutôt précise de l'orientation que prendra The Elder Scrolls 6, la suite très attendue de Skyrim. Rien qu'avec son seul teaser, de nombreux fans ont spéculé qu'elle nous ferait visiter Lenclume (ou Hammerfell en anglais), la terre natale des Rougegardes, de fiers guerriers à la peau sombre. Cette région située à l'ouest de Cyrodiil présente autant des régions vertes qu'arides, ainsi que des fonds marins. Tout cela, on le retrouve dans les derniers pins du compte Pinterest en question, comme repéré par l'utilisateur nitsuaztnarf sur Reddit.

Bethesda forcé d'intervenir

Pour ajouter du crédit à cette découverte relative à The Elder Scrolls 6, ledit compte est depuis passé en mode privé et verrouillé, comme le soulignent d'autres utilisateurs Reddit répondant au message cité en source ci-dessous. Il semblerait donc que quelqu'un chez Bethesda ait aussi jeté un œil sur Pinterest, et n'a pas trouvé pertinent de garder ces pins publics.

Même si toute l'affaire reste dans l'ordre de l'hypothétique, cela fait quand même beaucoup de coïncidences. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle concernant The Elder Scrolls sixième du nom pour en savoir plus. En attendant, les fans impatients de retourner à Cyrodiil peuvent-ils se rassurer en sachant que Bethesda a semble-t-il gardé intacte la magie de la découverte et de l'exploration qui a rendu la franchise si culte.