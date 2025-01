The Elder Scrolls 6 fait parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Un cap symbolique vient d’être franchi, et cela a de quoi démoraliser bon nombre de joueurs.

The Elder Scrolls 6 est sans conteste l’un des jeux les plus attendus à venir. Que ce soit par les fans inconditionnels de Bethesda, qui ne manquent aucune de leurs productions, ou par ceux qui ont moins d’affinité avec le studio, ce titre semble susciter une attente universelle. Car The Elder Scrolls, c’est un peu un jeu qui parle à tout le monde. Hélas, le jeu vient de franchir un cap symbolique.

Une annonce qui remonte à 2018 pour The Elder Scrolls 6

En effet, cela fait maintenant aussi longtemps depuis l’annonce de The Elder Scrolls 6 qu’il avait fallu attendre entre la sortie de Skyrim et cette fameuse annonce. Six ans, sept mois et trois jours, pour être précis. Depuis la révélation initiale à l’E3 2018, Bethesda est resté très discret sur son prochain opus. Laissant les fans dans l’expectative.

L’E3 2018 avait marqué un moment fort pour les amateurs de RPG. Dans une courte bande-annonce, Bethesda avait présenté un paysage fantastique. Le tout accompagné des tambours familiers de la série avant de dévoiler le titre tant attendu : The Elder Scrolls 6. Ce teaser, bien que bref, avait enflammé les espoirs des fans, qui imaginaient alors que le jeu serait accompagné de nombreuses autres révélations dans les années suivantes.

Pourtant, ces attentes ont été déçues. Depuis cette annonce, aucun nouveau trailer ni aucune information majeure n’ont été partagés. L’excitation initiale s’est peu à peu transformée en frustration pour beaucoup de joueurs, d’autant plus que Bethesda a continué à se concentrer sur d'autres projets comme Starfield, sorti en 2023.

Un développement qui avance doucement

Quelques avancées ont cependant été confirmées. En août 2023, Bethesda a annoncé que The Elder Scrolls 6 était entré en phase de pré-développement. En mars 2024, des "premières versions" du jeu étaient disponibles en interne. Ces informations, bien qu’encourageantes, montrent que le projet reste encore à un stade précoce. Todd Howard, directeur créatif chez Bethesda, a même admis l’année dernière que l’attente était "plus longue que prévu".

L’attente pour TES 6 est désormais une histoire en soi. Un utilisateur Reddit, RoboPup, a calculé que le temps écoulé depuis l’annonce du jeu équivaut à la période entre la sortie de Skyrim en novembre 2011 et cette même annonce en juin 2018. Ce parallèle a suscité des discussions parmi la communauté, qui s’interroge sur la stratégie de communication de Bethesda.

Source : Reddit