En attendant The Elder Scrolls 6, un fan passionné et talentueux s’est amusé à recréer un un village de Skyrim. Le résultat a de quoi faire languir pour la suite.

Bethesda est actuellement aux fourneaux et prépare The Elder Scrolls 6. Dire que le prochain épisode de la licence est attendu de pied ferme serait un doux euphémisme, surtout après le lancement en demi-teinte de Starfield et l’euphorie autour de Fallout grâce au succès de la série. Alors que ce prochain épisode ne devrait pas arriver avant quelques années encore, certains fans s’amusent avec l’Unreal Engine 5 pour flatter notre rétine. C’est encore une fois Skyrim qui revient sous un nouveau jour, digne d’un véritable remake qui a de quoi mettre l’eau à la bouche en attendant sa suite.

Cette version de Skyrim envoie du rêve pour The Elder Scrolls 6

Ce n’est pas la première fois que le jeu le plus populaire de la licence a le droit à un tel ravalement de façade. Le talentueux Leo Torres s’amuse depuis plusieurs mois maintenant à recréer les villes les plus emblématiques de Skyrim sous Unreal Engine 5. Loin d’être la plus spectaculaire du jeu, c’est au tour de Morthal de subir le même traitement. Comme quoi, même une petite bourgade comme celle-ci peut en mettre plein les yeux grâce la technologie moderne et la puissance du moteur d’Epic Games. Un travail minutieux qui reproduit à l’échelle le lieu et le résultat a clairement de quoi faire rêver pour The Elder Scrolls 6.

L’artiste a d’ailleurs utilisé tous les artifices que l’Unreal Engine 5.4 a à offrir, notamment Nanite pour toute la partie modélisation et Lumen pour les éclairages. On a beau connaître par cœur cette petite ville que tant d’aventuriers ont arpentée, cette refonte lui offre un tout nouveau cachet visuel et nous la fait redécouvrir avec un tout nouveau regard. N’espérez cependant pas un Skyrim Remake de sa part, cette démo en temps réel sert simplement à mettre en avant son travail et ses compétences. Peut-on s'attendre à une telle performance visuelle pour The Elder Scrolls 6. Bethesda s’appuie en effet sur son moteur maison, qui semble encore loin d’un tel résultat. Starfield a par exemple été conçu avec le fameux Creation Engine 2. L’éditeur n’a pour l’instant pas confirmé une éventuelle mise à niveau, mais d’ici que la suite de Skyrim sorte, tout est possible.

Source : Leo Torres