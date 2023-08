Avec Skyrim, Bethesda a marqué des millions de joueurs et révolutionné le genre du jeu de rôle. Le studio entend réitérer cette performance avec Starfield et on saura très bientôt s'il y est parvenu, le jeu sortant le 6 septembre prochain sur PC et Xbox. Si l'aventure spatiale est au cœur de toutes les préoccupations et profite d'une jolie mise en lumière à la Gamescom, c'est un jeu encore plus attendu que Todd Howard vient d'évoquer : The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls 6 refait parler de lui, ça s'annonce énorme

Le très prolixe Todd Howard a une nouvelle fois pris la parole pour évoquer les productions de Bethesda. Cette fois, c'est auprès de GQ que l'homme se livre et pour évoquer un titre extrêmement attendu : The Elder Scrolls 6. Le producteur exécutif sait choisir ses mots pour faire monter la hype, puisqu'il explique que Bethesda veut tout simplement faire du RPG « le simulateur de fantaisie en monde ouvert ultime ».

Todd Howard ajoute qu'il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif, mais n'en dit évidemment pas plus sur ce que Bethesda prépare. Cela devrait quand même suffire à faire frisonner les joueurs, qui n'en attendent pas moins après un Skyrim absolument légendaire et un Starfield qui semble aussi en mesure de l'être. Est-ce que le studio américain arrivera encore à passer un cap dans la liberté offert aux joueurs, dans la richesse du contenu à disposition et intégrer des nouveautés capables de révolutionner le genre ? Étant donné que la popularité et le succès des RPG en monde ouvert occidentaux a explosé ces dernières années, il faudra au moins cela à The Elder Scrolls 6 pour marquer l'histoire et devenir ce fameux jeu ultime.

Bethesda a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre ?

En plus de cela, l'homme fort du studio livre une drôle de réponse quand on lui demande si The Elder Scrolls 6 n'a pas été annoncé trop tôt. « Je me suis souvent posé la question. Je ne sais pas. Je l'aurais probablement fait de manière plus classique », explique-t-il. Rappelons que le RPG s'est dévoilé pour la première fois lors de l'E3 2018 et que cinq ans plus tard, nous ne savons presque rien de lui. TES 6 serait même toujours en pré-production, alors il faudra prendre votre mal en patience.

Si l'on en croit les propos de Phil Spencer, le vice-président de la branche gaming de Microsoft, le jeu pourrait sortir en 2028. Concernant une potentielle exclusivité, il a préféré botter en touche en juin dernier, quand il a été interrogé sur le sujet pendant le procès entre Microsoft et la FTC.