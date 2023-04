The Elder Scrolls 6 n’est pas pour tout de suite. Et pour les fans qui sont lassés de refaire Skyrim pour la énième fois en attendant, voici de quoi leur permettre de patienter.

Il y a presque 12 ans maintenant, Skyrim créait un véritable séisme dans l’industrie. Bethesda accouchait d'un RPG d’une richesse sans pareille à la carte démentielle pour l’époque et aux mécaniques qui parvenaient à fédérer les vieux de la vieille et les néophytes. Une décennie et une pelleté de portages plus tard, les joueurs attendent impatiemment le prochain épisode. The Elder Scrolls 6 ne sera en revanche pas disponible avant quelques années, le studio donnant la priorité à Starfield. En attendant de pouvoir poser leurs mains sur le sixième volet de la saga légendaire, les joueurs PC peuvent mettre la main sur un nouveau Steam qui a de quoi faire de l’œil aux fans.

Tainted Grail The Fall of Avalo, un RPG pour attendre The Elder Scrolls 6

Tainted Grail The Fall of Avalon est sorti en accès anticipé ce 30 mars 2023. Adaptation du jeu de plateau qui explosait ses objectifs de financement participatif, ce RPG s'annonce comme un hors-d'œuvre parfait en attendant The Elder Scrolls 6 tant il s’inspire ouvertement des épisodes précédents dont Oblivion et l’indémodable Skyrim. Entre monde ouvert esthétique et mécaniques de combats familières, le jeu donne dans la dark fantasy grâce à un univers empreint des légendes arthuriennes.

Le Roi Arthur n’est plus, le royaume d’Avalon est désormais un champ de ruines et sa légende s'effondre. Le fléau de la mort rouge et sa propagation n'arrangent rien. Le temps compte et les multiples factions ont leur propre plan pour l’avenir de l’île. Alors que le royaume sombre lentement dans le chaos, vous un simple gueux, vous retrouvez emprisonné dans une cellule humide et souterraine. Pourtant, vous pourriez bien être l’étincelle qui apportera le changement tant espéré.

Comme dans Skyrim et on s’en doute The Elder Scrolls 6, vous pouvez personnaliser votre personnage et son style de combat. A vous de voir si vous souhaitez prendre vos ennemis en traître en frappant dans l’ombre à l’aide d’un arc ou de dagues ou si vous souhaitez une confrontation plus frontale avec de l'acier froid ou en vous appuyant sur rites interdits des druides. Le craft, la collecte d’ingrédients et la conception d’objets et pièces d’armures utiles auront également leur importance dans votre survie. Tout comme les choix que vous ferez au gré des rencontres, les développeurs faisant l’éternelle promesse que vos décisions comptent réellement.

Un jeu amené à évoluer

Tainted Grail The Fall of Avalon n’est pour le moment qu’en accès anticipé, ce qui signifie que oui, c’est buggué, ce n’est pas fini, il peut y avoir des corruptions de sauvegarde et qu’il n’y a pour le moment un accès qu’au premier chapitre qui représente pas moins de 10-15h. Le but de cet early access est bien évidemment d’agrémenter le jeu au fur et à mesure avec du contenu gratuit, de prendre en compte les retours des utilisateurs et déployer des correctifs au fil des semaines.

Si vous souhaitez tenter l’expérience en attendant The Elder Scrolls 6 ou parce que vous êtes lassés d’avoir recommencé Skyrim maintes et maintes fois, le jeu est actuellement à -10% sur Steam et jusqu’au 6 avril, soit à 26,09€ au lieu de 28,99€. Attention toutefois il y a deux ombres au tableau. Accès anticipé oblige, Tainted Grail The Fall of Avalon n'est pour l'instant disponible qu'en anglais et que sur PC.