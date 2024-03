30 ans est un bel âge pour une franchise vidéoludique, surtout du pedigree de The Elder Scrolls. S'il est bon de se retourner pour voir le chemin parcouru, il est aussi important de penser à l'avenir. C'est en ce sens que Bethesda s'est fendu d'un message faisant la rétrospective de cette saga culte. Tout ceci pour mieux conclure sur ce qui nous intéresse vraiment : The Elder Scrolls 6 !

The Elder Scrolls 6 sort enfin d'un long silence

Cela fait maintenant six longues années que nous avons entendu pour la première fois parler de The Elder Scrolls 6. En 2018, le jeu extrêmement attendu entrait en préproduction. Cinq ans plus tard, nous apprenions que le projet entrait enfin en développement. Durant tout ce laps de temps, les efforts de Bethesda étaient concentrés sur Starfield. Maintenant que le plus gros du travail a été fait sur ce dernier, à l'exception de patchs et autres DLC, le studio peut enfin accorder toute l'attention qui est due au prochain jeu The Elder Scrolls.

À l'occasion du trentième anniversaire de la licence, Bethesda avait justement des choses réjouissantes à nous dire à son sujet. « Oui, nous travaillons sur le développement du prochain chapitre : The Elder Scrolls 6. En ce moment-même, nous sommes retournés en Tamriel et jouons à des builds précoces du jeu en interne. Cela nous a rempli de la même joie, excitation et promesse d'aventure ». Tout porte donc à croire que l'ADN de la licence, qui a enchanté bien des fans notamment dans Skyrim, sera toujours bien présente. Reste maintenant à voir si Bethesda entend nous proposer une expérience vraiment à la hauteur des attentes actuelles, ou plutôt se reposer sur ses lauriers.

Joyeux anniversaire à cette licence culte des RPG en monde ouvert !

Il y a 30 ans tout pile sortait Arena, le premier opus de la licence. Déjà, les joueurs ont été impressionnés par l'exaltant sentiment d'aventure que le jeu procurait dans un vaste monde à explorer. La suite, on la connaît avec Daggerfall, et surtout à partir de Morrowind. C'est avec ce troisième opus que The Elder Scrolls a vraiment connu un rayonnement international. À partir de là, les choses sont allées crescendo avec Oblivion, et enfin Skyrim.

Le cinquième opus reste, encore aujourd'hui, une véritable référence des RPG en monde ouvert. Il le doit grâce à son monde ouvert fascinant offrant une liberté rarement égalée, et surtout le soutien indéfectible des moddeurs. The Elder Scrolls 6 a donc de lourdes responsabilités sur ses épaules. Peut-il arriver à la hauteur de la légende de son illustre aîné, tout en proposant une aventure aussi fascinante dont on continuera de parler pendant les prochaines décennies ? Il est encore trop tôt pour le dire. D'autant que le jeu semble être encore loin d'être sorti. Rendez-vous, espérons-le, dans moins de cinq ans pour retourner en Tamriel, plus belle que jamais ! D'ici là, joyeux anniversaire à cette saga culte de Bethesda !