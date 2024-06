Annoncé pour la toute première fois en 2018, The Elder Scrolls 6 se fait ardemment désirer. Bethesda semble prendre toute les précautions possibles pour proposer un digne successeur du légendaire Skyrim, si l'on en croit ce bon vieux Todd Howard.

The Elder Scrolls 6 : un titre qui sera aussi marquant que Skyrim ?

Dans le cadre d'une interview récente avec MrMattyPlays, le visage de Bethesda est revenu sur les nombreux projets en cours au sein du géant américain. De la feuille de route de Starfield à Fallout 5 en passant par le très attendu The Elder Scrolls 6, il s'agit d'une véritable mine d'informations pour les fans. Nous savons que ce dernier est le prochain jeu sur la liste des futures productions à sortir du studio.

Bethesda est bien conscient de l'aura écrasante de Skyrim, qui a marqué les esprits à sa sortie en 2011. Le studio nous l'avait assuré pour les 30 ans de la franchise, et Todd Howard l'a confirmé dans cette interview : l'esprit d'aventure et d'exploration sera bien présent dans The Elder Scrolls 6. « Nous savons que les gens vont y jouer pendant longtemps. Un jeu comme ça ne se limite pas à son contenu, il va plus loin que ça. Nous voyons cela avec Skyrim et ce que les gens font dessus encore aujourd'hui. Même s'il est populaire, qu'y feront-ils quand ils y retourneront après s'être arrêtés pendant quelques années ? ». Le sixième opus est ainsi conçu avec l'idée de lui offrir une certaine longévité, ce qui devrait plaire aux fans de la licence.

Un hommage à double tranchant ?

Ce qui a surtout marqué les joueurs dans Skyrim, c'est le côté aléatoire de certaines rencontres, et le fait qu'aucune nouvelle aventure ne se ressemble. Il y a tant à faire à Borderciel, et tant d'archétypes de personnages différents à créer. Ceci et le fait que le jeu soit l'un des plus moddés de l'histoire ont aidé le cinquième opus de la licence à rester d'actualité, même 13 ans après sa sortie. Espérons donc pour Todd Howard et Bethesda que The Elder Scrolls 6 suivra le même chemin prestigieux. Rappelons cependant que Starfield a connu une réception en demi-teinte à sa sortie le 6 septembre 2023 sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.

Certains lui ont en effet reproché d'être un simple « Skyrim dans l'espace », avec un Bethesda qui s'e serait trop reposé sur ses lauriers, ne faisant que peu évoluer la formule qui l'a rendu célèbre. Mais le problème ici était plutôt les quelques 1 500 planètes, dont beaucoup de simples copier-coller procéduraux, qui ont atténué le sentiment d'émerveillement et d'exploration. Étant donné que The Elder Scrolls 6 aura un monde à explorer bien délimité, gageons que la formule fonctionnera mieux. Il faudra toutefois attendre que le jeu sorte dans un avenir plus ou moins proche pour en avoir le cœur net. Sur ce point, Todd Howard n'avait malheureusement pas de précisions à apporter, au grand dam des fans, le titre ayant été pour rappel teasé il y a déjà six ans de cela.