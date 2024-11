Cela fait déjà 13 ans que Bethesda a marqué l'histoire avec Skyrim (notamment grâce au soutien indéfectible des moddeurs). 13 ans que les fans attendent fébrilement un The Elder Scrolls 6 teasé il y a six ans, et muré depuis dans un quasi-silence de mort. Pour célébrer l'anniversaire du précédent opus, le studio aurait toutefois laissé glisser un indice quant à ce qui nous attend dans nos prochaines aventures en Tamriel.

Un lien entre les 13 ans de Skyrim et The Elder Scrolls 6 ?

Si l'on en croit les derniers bruits de couloir, Bethesda devrait enfin passer à la vitesse supérieure s'agissant du développement de The Elder Scrolls 6. Plusieurs développeurs de Starfield auraient en effet été mobilisés en ce sens. Pour célébrer les 30 ans de la franchise, Bethesda nous indiquait en mars dernier disposer de builds jouables du RPG tant attendu. Celles-ci semblaient les « remplir de la même joie, excitation et promesse d'aventure » que sur les précédents opus.

À l'occasion cette fois de l'anniversaire de Skyrim, le studio américain lâche en catimini une nouvelle information relative à The Elder Scrolls 6. Plus spécifiquement sur la région de Tamriel où le prochain opus devrait placer son intrigue. Après moult rumeurs, spéculations et potentiels indices indirectement partagés par Bethesda, le consensus général veut que la suite se déroulera à Lenclume, la terre natale des Rougegardes. Il s'agit pour rappel d'une région qui mélange terres arides et paysages plus fertiles, située à l'ouest de Borderciel, la région de Skyrim.

Or, sur l'image ci-dessous, nous pouvons justement apercevoir une armure typiquement utilisée par ce peuple guerrier emblématique de la licence. Il n'en a en tout cas pas fallu plus pour que les fans soient désormais convaincus que la théorie la plus répandue sur le sujet est désormais confirmée par le studio. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'un sixième opus de The Elder Scrolls 6 se déroulant dans plus d'une région de Tamriel. Pour l'heure, nous ne pouvons cependant que nous fendre en conjectures. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre des annonces plus concrètes de la part de Bethesda.

Source : Bethesda sur X.com