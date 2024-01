The Elder Scrolls 6 est l'objet de nombreuses rumeurs, et elles ne sont pas toujours positives. Mais on vient d'avoir une information qui va sûrement rassurer quelques joueurs.

Ahh, The Elder Scrolls 6, la suite tant attendue de Skyrim qui sortira lorsqu'on aura tous des cheveux blancs. Plus sérieusement, on est nombreux à l'attendre, mais il vaut mieux prendre son mal en patience. Il n'est pas prêt d'arriver, mais une question importante reste en suspens, et on aimerait bien avoir la réponse. Vous l'aurez peut-être compris, ça concerne l'exclusivité du jeu. Eh bien, visiblement, Microsoft ne va laisser personne derrière.

The Elder Scrolls 6 sur PS5 ? C'est bien possible

L'inquiétude de la communauté a explosé l'année dernière. En particulier au moment où les documents fournis par Microsoft à la FTC ont révélé que le prochain The Elder Scrolls ne serait pas prêt avant plusieurs années. En bref, pas avant 2026, au plus tard. De plus, pendant le procès, un avocat de Microsoft a pris la parole pour expliquer que lors de sa sortie, le titre ne sera disponible que sur PC et Xbox. Par conséquent, il aurait droit au même traitement que Redfall ou, plus récemment, Starfield. Donc forcément, ça n'a pas plu aux joueurs PS5, même s'il faut prendre ça avec des pincettes.

Ce n'est pas aidé par les multiples interventions de Phil Spencer, directeur de Xbox, au sujet de l'exclusivité de The Elder Scrolls 6. On ne peut pas vraiment se positionner sur ça, puisqu'il fait exprès de ne jamais donner une réponse claire et précise. Il n'est pas catégorique, et reste vague dans ses propos. Néanmoins, l'heure est aux réjouissances. Du moins, c'est qu'on se laisse penser suite à un communiqué du président-directeur général de Microsoft. Est-ce que la PS5 va oui ou non pouvoir profiter du prochain opus de la célèbre franchise ?

Satya Nadella, le fameux directeur de la firme, a récemment été questionné vis-à-vis de la marche à suivre pour Microsoft côté gaming. Voici une partie de sa réponse : « je pense que maintenant, on est en capacité de faire ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire façonner des super jeux, et les offrir aux joueurs de toutes les plateformes, donc Xbox, les autres consoles, le PC et on pense même au mobile ». Si cette stratégie s'applique aussi à The Elder Scrolls 6, alors il sortira bien sur PS5, entre autres. Autant dire que c'est une excellente nouvelle. Après, c'est susceptible de changer, donc attention à ne pas s'emballer trop vite.

Phil Spencer sème le doute

Comme on l'a expliqué plus haut, Phil Spencer sème le doute lorsqu'il parle de l'exclusivité de The Elder Scrolls 6. Mais ça manquait d'un exemple, qu'on va vous fournir juste ici. En septembre dernier, notre homme s'est entretenu avec le média Bloomberg. Le lien avait été fait entre Starfield la suite de Skyrim. L'idée était de savoir si un sort similaire attendait le titre. Une fois encore, il ne donne pas de réponse gravée dans le marbre, et rappelle juste qu'ils « examinent leurs jeux au cas par cas ».