The Elder Scrolls 6 a beau encore être un lointain rêve, Bethesda sort enfin d'un long silence à son sujet. Et il semblerait que le jeu soit d'ores et déjà entre des mains très compétentes !

Bethesda travaillerait en effet sur le lore de The Elder Scrolls 6 en étroite collaboration avec l'équipe derrière The Elder Scrolls Online. Nous devrions donc retrouver la même minutie dans la construction de l'univers de cette suite attendue que dans les opus précédents. Que les fans de lore se rassurent, vous devriez avoir encore des tonnes de livres à lire dans cette prochaine aventure.

The Elder Scrolls 6 s'annonce comme une digne suite de ses illustres aînés

Cela fait six longues années que The Elder Scrolls 6 s'est montré pour la première fois. Depuis, Bethesda est longtemps resté particulièrement discret s'agissant de cette suite extrêmement attendue. Le studio avait alors les mains profondément dans le cambouis avec Starfield. Ce dernier recevra bien des patchs et DLC, mais le plus gros du travail est désormais fait. Il est donc enfin temps pour le géant américain de s'intéresser à son autre chantier massif.

À l'occasion des 30 ans de la licence la semaine dernière, nous avons enfin eu quelques nouvelles officielles. D'après leurs premières builds en interne, le sentiment d'aventure de The Elder Scrolls 6 devrait être amplement à la hauteur de ses illustres aînés. Ce n'est apparemment pas le seul point sur lequel le jeu sera dans la droite lignée des précédents. Matt Firor, directeur de The Elder Scrolls Online, a en effet indiqué que Bethesda et ZeniMax travaillaient en étroite collaboration sur le lore du prochain titre. Les deux entités œuvreraient donc main dans la main pour proposer la suite la plus cohérente possible.

The Elder Scrolls Online est une véritable encyclopédie du lore de la franchise culte. © ZeniMax

Un jeu pour les férus d'aventure et d'histoire

« Nous parlons tout le temps de lore avec les équipes de Bethesda. Il y a aussi beaucoup de discussions à propos de play testing et d'autres choses comme ça », a indiqué Matt Firor dans le cadre d'une interview avec Rock Paper Shotgun. « Les gens de Bethesda sont les propriétaires du lore. Et nous avons chez ZeniMax un maître du lore qui ne fait rien d'autre que s'assurer que nos échanges sont corrects. Il vérifie des choses comme les noms de lieux, comment les épeler et tous les points importants. Et nous travaillons ensemble comme ça tous les jours », poursuit-t-il.

Il semblerait donc que The Elder Scrolls 6 soit entre de très bonnes mains. Les premières ébauches internes du jeu seraient en tout cas fidèles à l'esprit de la légendaire saga. Si en plus le lore est religieusement respecté, les fans de la franchise ne seront que plus ravis, compte tenu de l'expérience des équipes derrière The Elder Scrolls Online en la matière. Malheureusement, l'attente risque d'être très longue avant de pouvoir y jouer. Espérons que le titre sera à la hauteur d'attentes proprement colossales.